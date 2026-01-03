Main Menu

  • दिल्ली के शातिर मोबाइल लुटेरे यूपी में फेल! योगी पुलिस ने पहली ही कोशिश में दबोचा, आईफोन-बाइक बरामद

Edited By Anil Kapoor,Updated: 03 Jan, 2026 12:37 PM

ghaziabad news delhi s clever mobile robbers fail in their first attempt in up

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के लोनिया (लोनी) इलाके में दो शातिर मोबाइल लुटेरों की पहली ही कोशिश फेल हो गई। ये वही बदमाश हैं जिन्होंने दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में 30 से ज्यादा मोबाइल झपटमारियों की वारदातें अंजाम दी थीं। लोनी के अंकुर विहार थाना क्षेत्र में ये पहली बार मोबाइल छीनने आए, लेकिन पुलिस ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया और जेल भेज दिया।

पुलिस पूछताछ में खुलासा
एसीपी लोनी, सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान वितुल उर्फ अतुल (लालबाग, लोनी बॉर्डर) और शिवम (शिव विहार, दिल्ली) के रूप में हुई है। इन दोनों ने 19 दिसंबर को अंकुर विहार निवासी देवेश कुमार शुक्ला से उनका आईफोन छीना था। देवेश की शिकायत के बाद पुलिस ने लुटेरों की तलाश शुरू की। एसीपी के अनुसार, शुक्रवार को पुलिस टीम संतनगर बिजलीघर के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार वितुल और शिवम को रोका गया। जब उनसे बाइक के दस्तावेज मांगे गए, तो दोनों कागज नहीं दिखा पाए। कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि यह बाइक भी चोरी की थी, जिसकी रिपोर्ट लोनी थाना में दर्ज है।

पुलिस को मिले चौंकाने वाले रिकॉर्ड
गिरफ्तार आरोपियों ने आईफोन लूट की वारदात को स्वीकार किया। इनके पिछले रिकॉर्ड की जांच में पता चला कि वितुल पर दिल्ली और गाजियाबाद के थानों में चोरी और लूट के 11 मामले दर्ज हैं, जबकि शिवम पर पांच मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटा गया आईफोन और चोरी की बाइक बरामद कर ली। दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

