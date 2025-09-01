जुगाड़ आयोग 18 हजार एफिडेविट पर खामोश क्यों: अखिलेश यादव

लखनऊ: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी का आरोप लगाए जाने के बाद विपक्ष लगातार हमलावर है। इस बीच समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार...

लखनऊ: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी का आरोप लगाए जाने के बाद विपक्ष लगातार हमलावर है। इस बीच समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एआई से घपला पकड़ने वाला जुगाड़ आयोग 18 हजार एफ़डिविट पर खामोश क्यों है।

अखिलेश ने साधा निशाना

अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने कहा ‘‘जब जुगाड़ आयोग एआई से सवा करोड़ का अपना घपला पकड़ सकता है तो फिर हमारे द्वारा दिये गए 18000 में से केवल 14 एफिडेविट का जवाब देने के बाद बचे 17986 एफ़िडेविट्स का क्यों नहीं।''

भाजपा जाए तो शिक्षा आए: अखिलेश यादव

एक अन्य पोस्ट में सपा प्रमुख ने कहा, ‘‘भाजपा ने जब से विश्वविद्यालयों का ‘संगी-साथीकरण' किया है। तब से विश्वविद्यालय प्रशासन की भेदकारी व पक्षपाती राजनीति का छात्रों की पढ़ाई और उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। भाजपा जाए तो शिक्षा आए।''





गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने इसके पहले आयोग को घेरते हुए 4 मामलों में डीएम द्वारा दिए गए जवाबों को आधा-अधूरा बताया और शेष मामलों पर हिसाब देने की मांग की। इस मुद्दे को लेकर कठघरे में आयोग खड़ा करने का कोई मौका अखिलेश यादव नहीं छोड़ना चाहते हैं। बिहार में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने समाजवादी पार्टी के मुखिया आरा पहुंचे।



