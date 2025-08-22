Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • चुनाव आयोग को अब तक सिर्फ 18 हजार में से केवल 14 शपथपत्रों का ही मिला जवाब: अखिलेश यादव

चुनाव आयोग को अब तक सिर्फ 18 हजार में से केवल 14 शपथपत्रों का ही मिला जवाब: अखिलेश यादव

Edited By Pooja Gill,Updated: 22 Aug, 2025 10:41 AM

election commission has received replies

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग, भाजपा और जिलाधिकारी की तिकड़ी अब तक उनके द्वारा दिये गये 18 हजार शपथ पत्रों में सिर्फ 14 के बारे में आधी अधूरी...

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग, भाजपा और जिलाधिकारी की तिकड़ी अब तक उनके द्वारा दिये गये 18 हजार शपथ पत्रों में सिर्फ 14 के बारे में आधी अधूरी जानकारी उपलब्ध करा सकी हैै। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से लेकर जिलाधिकारी तक और सीओ से लेकर लेखपाल तक सब जुगाड़ करने के बाद भी ‘आधी-अधूरी-निराधार' सफ़ाई दे पायी है।

 

अखिलेश यादव ने एक्सप पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा, ''चुनाव आयोग से लेकर ज़िलाधिकारी तक और सीओ से लेकर लेखपाल तक सब जुगाड़ करने के बाद भी ‘भाजपा-चुनाव आयोग-ज़िलाधिकारी की तिकड़ी’ अभी तक, हमारे द्वारा दिये गये 18000 एफ़िडेविट में से सिर्फ़ 14 शपथपत्रों के बारे में ही, वो भी ‘आधी-अधूरी-निराधार’ सफ़ाई दे पायी है। 18000 हलफ़नामों में से 14 को कम भी कर दें तो भी 17986 का हिसाब बाक़ी है। यही है हक़ का गणित।''

'न चलेगी हक़मारी, न मतमारी..'
इससे आगे अखिलेश यादव ने कहा ‘‘न चलेगी हक़मारी, न मतमारी। इस बार पीडीए सरकार हमारी। भाजपा ने पीडीए समाज का वोट कटवाकर या कुछ समय के लिए हटवाकर वोट का हक़ छीना था, अब पीडीए समाज ने ठान लिया है कि वो भाजपा सरकार को हमेशा के लिए ही हटा देगा।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!