ChatGPT और Google Gemini की सर्च हिस्ट्री डिलीट करना क्यों जरूरी?

यूपी डेस्क: आज के डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स जैसे ChatGPT और Google Gemini हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुके हैं। पढ़ाई, नौकरी, टेक्नोलॉजी, हेल्थ या निजी सवाल—हम हर तरह की जानकारी इन प्लेटफॉर्म्स पर सर्च करते हैं। लेकिन अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि हमारी हर चैट और सर्च हिस्ट्री अकाउंट में सेव होती रहती है।

कई बार इन चैट्स में निजी जानकारी, करियर से जुड़े सवाल या पर्सनल बातें शामिल होती हैं। ऐसे में डेटा प्राइवेसी और अकाउंट सुरक्षा के लिए समय-समय पर चैट हिस्ट्री डिलीट करना बेहद जरूरी हो जाता है।

हिस्ट्री डिलीट करने के फायदे

आपका अकाउंट ज्यादा सुरक्षित रहता है

पुरानी और गैर-जरूरी चैट्स हट जाती हैं

नया इस्तेमाल आसान और क्लीन हो जाता है

प्राइवेसी और डेटा कंट्रोल आपके हाथ में रहता है

अच्छी बात यह है कि OpenAI (ChatGPT) और Google (Gemini) दोनों ही यूजर्स को चैट और सर्च हिस्ट्री मैनेज करने का विकल्प देते हैं।

ChatGPT की चैट/सर्च हिस्ट्री कैसे डिलीट करें?

ChatGPT पर आप चाहें तो एक-एक चैट या पूरी चैट हिस्ट्री आसानी से हटा सकते हैं।

किसी एक चैट को डिलीट करने का तरीका

सबसे पहले ChatGPT की वेबसाइट या ऐप खोलें

अपने अकाउंट में लॉगिन करें

स्क्रीन के साइड में दिखाई दे रही चैट लिस्ट खोलें

जिस चैट को हटाना है, उसके सामने मौजूद तीन डॉट (⋮) पर क्लिक करें

Delete ऑप्शन चुनें

चैट तुरंत डिलीट हो जाएगी

पूरी चैट हिस्ट्री डिलीट करने का तरीका

ChatGPT में लॉगिन करें

ऊपर या साइड में अपने प्रोफाइल नाम/आइकन पर क्लिक करें

Settings पर जाएं

वहां Data Controls का विकल्प चुनें

Delete All Chats पर क्लिक करें

Confirm Deletion पर टैप करें

इसके बाद आपकी पूरी चैट और सर्च हिस्ट्री हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी।

प्राइवेसी के लिए जरूरी आदत

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते समय यह जरूरी है कि हम अपनी जानकारी पर खुद कंट्रोल रखें। समय-समय पर चैट हिस्ट्री साफ करना न सिर्फ अकाउंट को सुरक्षित बनाता है, बल्कि मानसिक रूप से भी आपको एक नया और साफ अनुभव देता है।