रेलवे के बाथरूम में युवक युवती कर रहे थे कांड!, गेट पर यात्रियों की लगी रही कतार, वीडियो पर जानिए लोगों का रिएक्शन?

Train Viral Video: भारतीय रेलवे में यात्रियों की भीड़ और लंबी दूरी के सफर के बीच अक्सर अजीब घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन हाल ही में एक चलती ट्रेन से जुड़ा मामला यात्रियों की सुरक्षा और सार्वजनिक मर्यादा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। एक एक्सप्रेस ट्रेन के टॉयलेट में युवक और युवती के करीब दो घंटे तक बंद रहने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

टॉयलेट के बाहर लगी रही लंबी कतार

जानकारी के मुताबिक, ट्रेन यात्रा के दौरान जब काफी देर तक शौचालय का दरवाजा नहीं खुला तो बाहर खड़े यात्रियों को परेशानी होने लगी। टॉयलेट के बाहर लंबी कतार लग गई और यात्रियों ने दरवाजा खटखटाना शुरू किया। अंदर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर लोगों को किसी अनहोनी की आशंका हुई और रेलवे स्टाफ को सूचना दी गई। करीब दो घंटे बाद जब टॉयलेट का दरवाजा खुला तो अंदर से एक युवक और युवती बाहर निकलते नजर आए। इस नजारे को देखकर यात्री हैरान रह गए। मौके पर मौजूद किसी यात्री ने घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

यात्रियों की आपत्ति पर युवती बोली- अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हूं

वीडियो में दिख रहा है कि यात्रियों की आपत्ति पर युवती ने किसी तरह की शर्मिंदगी नहीं दिखाई। उल्टे उसने साफ कहा कि वह अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है। जब यात्रियों ने उसे वीडियो वायरल होने की बात कही तो उसने बेपरवाह अंदाज में जवाब दिया-“वायरल हो गया तो क्या?”



इस घटना के सामने आने के बाद रेलवे में सुरक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक शिष्टाचार को लेकर बहस तेज हो गई है। जानकारों का कहना है कि ट्रेन का टॉयलेट सार्वजनिक सुविधा है और इसे लंबे समय तक निजी इस्तेमाल में लेना अन्य यात्रियों के अधिकारों का उल्लंघन है। साथ ही यह भी सवाल उठ रहा है कि इतने लंबे समय तक दो लोग टॉयलेट में बंद रहे और रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई। फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग रेलवे से इस तरह की घटनाओं पर सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।