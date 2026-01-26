गणतंत्र दिवस पर मदरसा संचालक ने बच्चों से लगवाए धार्मिक नारे! वीडियो वायरल, पुलिस अलर्ट

Edited By Ramkesh,Updated: 26 Jan, 2026 12:37 PM
उत्तर प्रदेश के बागत जिले में गणतंत्र दिवस के मौके पर थाना चांदीनगर क्षेत्र के गौना गांव से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। दअरसल, एक मदरसे में गणतंत्र दिवस पर सुबह छात्रो और अध्यापकों की मौजूदगी में जूलूस निकाला...
बागपत: उत्तर प्रदेश के बागत जिले में गणतंत्र दिवस के मौके पर थाना चांदीनगर क्षेत्र के गौना गांव से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। दअरसल, एक मदरसे में गणतंत्र दिवस पर सुबह छात्रो और अध्यापकों की मौजूदगी में जूलूस निकाला गया था। इस दौरान बच्चों ने अल्लाह हूं अकबर... के नारे, लगाए जिसका वीडियो शोसल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
धार्मिक नारे को लेकर लोगों की सामने आई प्रतिक्रिया
जानकारी के अनुसार, 26 जनवरी को बागपत के थाना चांदीनगर के गौना गांव में एक जुलूस निकाला गया था, जिसमें बच्चों की मौजूदगी भी थी। आरोप है कि जुलूस के दौरान उनसे विशेष धार्मिक नारे लगवाए गए। इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया। बताया जा रहा है कि यह जुलूस गांव के एक मदरसा संचालक की ओर से निकलवाया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों और स्थानीय स्तर पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
वायरल वीडियो की होगी जांच
मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी सतर्क हो गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि जुलूस किन परिस्थितियों में निकाला गया था और क्या किसी तरह से कानून व्यवस्था या सामाजिक सौहार्द प्रभावित हुआ है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है।