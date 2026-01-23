सपा नेता ने बीजेपी विधायक पर लगाया एक करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप, कहा- 'सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है'

Main Menu

Edited By Pooja Gill,Updated: 23 Jan, 2026 10:58 AM

गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे ने कटरा बाजार से भाजपा के मौजूदा विधायक बावन सिंह पर एक करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है...

गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे ने कटरा बाजार से भाजपा के मौजूदा विधायक बावन सिंह पर एक करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है। दुबे का आरोप है कि यह घोटाला 1997 से 2002 के बीच उनके विधायक कार्यकाल के दौरान हुआ था। 

करदाताओं के धन का किया गया दुरुपयोग 
दुबे ने आरोप लगाया कि उक्त अवधि में विभिन्न कंपनियों के माध्यम से कटरा विधानसभा क्षेत्र में करीब एक करोड़ रुपये के कार्य कराए गए। ये कार्य अधूरे छोड़ दिए गए और करदाताओं के धन का दुरुपयोग किया गया। इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूर्व विधायक ने कहा कि बाद में इस प्रकरण से जुड़े एक ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली जिसके बाद मामला दब गया। उन्होंने कहा कि न तो सरकार ने धन की वसूली कराई और न ही पूरे प्रकरण की जांच कराई गई। 

'सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है'
बैजनाथ दुबे ने इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक बावन सिंह और भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि राज्य की मौजूदा सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कटरा विधायक बावन सिंह ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि इस मामले में उसी समय प्राथमिकी दर्ज कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। जिन लोगों को अभियुक्त बनाया गया था उनके खिलाफ मुकदमा अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

