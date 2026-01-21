Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • सपा नेता माता प्रसाद पाण्डेय ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से की मुलाकात, गरमाई सियासत

सपा नेता माता प्रसाद पाण्डेय ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से की मुलाकात, गरमाई सियासत

Edited By Ramkesh,Updated: 21 Jan, 2026 06:48 PM

sp leader mata prasad pandey met shankaracharya avimukteshwaranand saraswati

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले में हुए प्रशासन से और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरा नंद के बीच विवाद अब राजनीतिक रूप लेने लगा है। जहां कल देर शाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने पहुंचे थे तो वहीं अब इस...

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले में हुए प्रशासन से और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरा नंद के बीच विवाद अब राजनीतिक रूप लेने लगा है। जहां कल देर शाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने पहुंचे थे तो वहीं अब इस मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे माता प्रसाद पाण्डेय भी उनसे मुलाकात करने आज उनके शिविर पहुंचे।

उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का मुद्दा सदन में उठाने का आश्वासन दिया और उनसे मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। माघ मेला के सेक्टर चार में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर के बाहर बैठे है शंकराचार्य ने कहा मुझे सभी का सहयोग मिल रहा है। माता प्रसाद पाण्डेय ने कहा कि पूरा सनातनी आप के साथ है सभी लोग आप के साथ खड़े है साधु संत भी आप के साथ है। जल्द ही इस पर प्रशासन और सरकार कार्य करे क्योंकि दो दिन बाद बसंत पंचमी का स्नान पर्व होने वाला है जिससे सियासत और साधु समाज उग्र हो सकता है। 

गौरतलब है कि माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या स्नान पर रविवार को संगम तट पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को संगम में स्नान करने से पहले ही रोक दिया। जिससे आहत होकर उन्होंने बिना स्नान ही लौटने का निर्णय लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि शंकराचार्य ने पुलिस ने शिष्यों के साथ धक्का-मुक्की और बदसलूकी फिलहाल नाराज शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सेक्टर चार में अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठे है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!