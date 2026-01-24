रिश्ते तार-तार! नहाते वक्त देवर ने बनाया भाभी का अश्लील वीडियो, फिर धमकी…

Main Menu

Edited By Ramkesh,Updated: 24 Jan, 2026 06:34 PM

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम इलाके से एक महिला के उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने रिश्ते के देवर पर नहाते समय वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और करीब 15 लाख रुपये की ज्वैलरी हड़पने का आरोप लगाया है। महिला...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम इलाके से एक महिला के उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने रिश्ते के देवर पर नहाते समय वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और करीब 15 लाख रुपये की ज्वैलरी हड़पने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर गुडंबा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नहाते समय बनाया अश्लील वीडियो
पीड़िता, जो जानकीपुरम सेक्टर-जे की रहने वाली है, ने बताया कि उसके पति की बुआ का बेटा अजीत कुमार गौतम अक्सर उनके घर आता-जाता था। इसी दौरान आरोपी ने कथित रूप से बाथरूम में नहाते समय उसका अश्लील वीडियो और फोटो बना लिया। बाद में आरोपी ने यह वीडियो और तस्वीरें महिला के पति के मोबाइल पर भेज दीं, जिससे पति-पत्नी के बीच गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया।

15 लाख रुपये की ज्वैलरी मागने पर वीडियो वायरल की दी धमकी 
महिला का आरोप है कि इसके बाद अजीत कुमार गौतम ने पारिवारिक विवाद सुलझाने का झांसा देकर उसकी शादी की पूरी ज्वैलरी अपने पास रख ली। जब महिला ने ज्वैलरी वापस मांगी तो आरोपी ने अश्लील वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता के अनुसार, ज्वैलरी की अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये है।

आत्महत्या करने की दी धमकी
मामले में एक और गंभीर आरोप सामने आया है। महिला का कहना है कि ज्वैलरी की मांग करने पर आरोपी ने उसे बदनाम करने के साथ-साथ फांसी लगाकर आत्महत्या करने की धमकी भी दी। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने अपने वकील के माध्यम से तीन दिन के भीतर ज्वैलरी लौटाने का लिखित समझौता भी किया था और बदले में अपनी मोटरसाइकिल देने की बात कही थी, लेकिन उसने न तो ज्वैलरी लौटाई और न ही कोई वादा पूरा किया।

महिला की शिकायत पर जांच शुरू 
लगातार धमकियों और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। गुडंबा थाना प्रभारी प्रभतेश कुमार ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
 

