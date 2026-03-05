Main Menu

HOLI के जश्न के बाद UP में बड़ा उलटफेर: 8 मार्च को टूटेगा पिछले कई सालों का रिकॉर्ड? गर्मी का ये रूप बस देखते रह जाएंगे आप

Edited By Anil Kapoor,Updated: 05 Mar, 2026 07:35 AM

UP Weather News: उत्तर प्रदेश में अब गुलाबी सर्दी विदा ले रही है और सूरज के तेवर तल्ख होने लगे हैं। मौसम विभाग (IMD) की मानें तो प्रदेश में अब गर्मी का दौर शुरू हो चुका है और आने वाले एक हफ्ते में तापमान में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिलहाल,...

UP Weather News: उत्तर प्रदेश में अब गुलाबी सर्दी विदा ले रही है और सूरज के तेवर तल्ख होने लगे हैं। मौसम विभाग (IMD) की मानें तो प्रदेश में अब गर्मी का दौर शुरू हो चुका है और आने वाले एक हफ्ते में तापमान में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिलहाल, बारिश की कोई उम्मीद नहीं है, जिससे सूखी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है।

प्रमुख शहरों का हाल: कहां  कितनी तपिश?
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार से ही धूप ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आगरा, मथुरा, कानपुर और बुंदेलखंड के जिलों (बांदा, हमीरपुर, महोबा) में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। बरेली, मैनपुरी, गोरखपुर, देवरिया, गोंडा, बहराइच और बलिया समेत पूर्वांचल के जिलों में भी दोपहर के वक्त तेज धूप के कारण लोगों को गर्मी का अहसास हो रहा है।

राजधानी लखनऊ: दिन में धूप, रात में सुकून
लखनऊ में गुरुवार को मौसम साफ रहने का अनुमान है। यहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हालांकि, सुबह और शाम के समय अभी भी हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसे 'गुलाबी सर्दी' कहा जा रहा है, लेकिन दोपहर में स्थिति इसके उलट है।

अगले 3 दिनों का हीट कैलेंडर
मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले तीन दिनों में पारा तेजी से चढ़ेगा:-
- 6 मार्च: तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा।
- 7 मार्च: पारा 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है।
- 8 मार्च: आसमान बिल्कुल साफ रहेगा और धूप की तपिश और बढ़ेगी।

विशेषज्ञों की राय: मार्च के दूसरे हफ्ते में क्या होगा?
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पतझड़ की शुरुआत और तेज हवाओं के चलते वातावरण में नमी कम हो गई है। यदि यही स्थिति रही, तो मार्च के दूसरे सप्ताह तक यूपी के कई हिस्सों में तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

