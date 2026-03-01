Main Menu

UP में तेज रफ्तार का कहर! पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, बोलेरो के पलटने से 3 की मौत, 8 गंभीर रूप से घायल

Edited By Purnima Singh,Updated: 01 Mar, 2026 06:05 PM

बाराबंकी: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रविवार दोपहर एक तेज रफ्तार बोलेरो का टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया। वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य घायल हो गए।

यह हादसा बाराबंकी जिले के थाना लोनीकटरा क्षेत्र में नेरा कबूलपुर के पास हुआ। प्रारंभिक सूचना में दो लोगों की मौत बताई गई थी, लेकिन बाद में एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 
थानाध्यक्ष लोनीकटरा अभय कुमार मौर्य ने बताया कि सभी घायलों को एंबुलेंस से लखनऊ रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान तीसरे व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई। घायलों के साथ एक सिपाही को भी एंबुलेंस से भेजा गया है। 

पुलिस के अनुसार, हादसा बोलेरो का टायर फटने से हुआ, जिसके बाद वाहन चालक नियंत्रण खो बैठा। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है।

