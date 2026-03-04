Main Menu

  • सैफई से ही शुरू होगा सरकार बनाने का रास्ता, होली पर अखिलेश ने दिया 2027 का संदेश

Edited By Ramkesh,Updated: 04 Mar, 2026 07:50 PM

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सैफई में आयोजित होली महोत्सव के मंच से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का रास्ता एक बार फिर सैफई से ही शुरू होगा और वर्ष 2027 में...

इटावा:  उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सैफई में आयोजित होली महोत्सव के मंच से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का रास्ता एक बार फिर सैफई से ही शुरू होगा और वर्ष 2027 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उनके इस बयान को आगामी चुनावों की राजनीतिक शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।

सैफई की धरती आंदोलन की दिशा तय करती रही है 
अखिलेश यादव ने कहा कि सैफई की धरती हमेशा से समाजवादी आंदोलन की दिशा तय करती रही है और यहीं से परिवर्तन की नई लहर उठेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करें और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर संघर्ष तेज करें।

शिवपाल की नसीहत- लक्ष्य के लिए अनुशासन बेहद जरूरी 
इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए अनुशासन बेहद जरूरी है। अनुशासन के बिना कोई भी संगठन अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। उनके इस बयान को संगठन के भीतर कार्यकर्ताओं के लिए एक स्पष्ट संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।

युद्ध के खिलाफ है समाजवादी पार्टी 
अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने अंतरराष्ट्रीय हालात का जिक्र करते हुए पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और युद्ध की स्थितियों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा युद्ध के खिलाफ रही है और देश को महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए।

बड़े-बड़े एमओयू किए जा रहे हैं पर वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा।
सपा अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की विदेश नीति और व्यापारिक समझौतों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौतों के कारण किसानों, विशेष रूप से आलू किसानों को नुकसान हो सकता है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जापान यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े एमओयू किए जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता को उसका वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा।

होली महोत्सव मंच से दिया बड़ा संदेश 
उन्होंने कहा कि प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए संगठन को पूरी ताकत से काम करना होगा। पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की ताकत के सहारे सपा पहले से भी बड़ी जीत हासिल करने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सैफई की अगली होली और भी भव्य होगी। होली महोत्सव के मंच से दिया गया उनका यह राजनीतिक संदेश अब प्रदेश की सियासत में नई चर्चा का विषय बन गया है।

 

