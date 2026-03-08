Main Menu

'पहले आओ पहले पाओ...', अब सस्ते घर खरीदने का सपना होगा पूरा, यूपी आवास विकास परिषद दे रहा शानदार मौका; अभी करें अप्लाई

Edited By Pooja Gill,Updated: 08 Mar, 2026 01:17 PM

first come first served now the dream of buying an affordable home

UP News: हर किसी का सपना होता है कि उनका अपना घर हो और अगर वो घर बेहद किफायती दामों में मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। अगर आप भी दिल्ली-एनसीआर के आसपास कम कीमत में अपना घर खरीदना चाहते हैं, तो...

UP News: हर किसी का सपना होता है कि उनका अपना घर हो और अगर वो घर बेहद किफायती दामों में मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। अगर आप भी दिल्ली-एनसीआर के आसपास कम कीमत में अपना घर खरीदना चाहते हैं, तो यह आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने मण्डोला विहार योजना के तहत फ्लैटों की बिक्री शुरू की है। इस योजना में फ्लैट ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर दिए जा रहे हैं।

4000 फ्लैट बिक्री के लिए तैयार
जानकारी के मुताबिक, आवास विकास परिषद ने अपनी खाली पड़ी संपत्तियों को बेचने के लिए खास अभियान शुरू किया है। लोनी इलाके में स्थित मण्डोला विहार योजना में करीब 4000 फ्लैट आवंटन के लिए उपलब्ध हैं। जो लोग पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें पहले फ्लैट चुनने का मौका मिलेगा।

31 मार्च है रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख
प्रशासन के अनुसार, इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पिछले साल अक्टूबर से चल रही है। अब इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च तय की गई है। अभी तक 600 से अधिक लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और समय नजदीक आने के साथ लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ रही है।

1BHK से 3BHK तक फ्लैट उपलब्ध
इस योजना में अलग-अलग बजट के हिसाब से फ्लैट उपलब्ध हैं। यहां 1BHK, 2BHK और 3BHK फ्लैट खरीदे जा सकते हैं।
फ्लैट का आकार 60, 75, 112 और 162 वर्ग मीटर तक है। कीमत की बात करें तो फ्लैट की शुरुआती कीमत लगभग 29 लाख रुपये है, जबकि बड़े फ्लैट की कीमत करीब 82 लाख रुपये तक जाती है। मौजूदा बाजार कीमतों की तुलना में ये फ्लैट काफी सस्ते माने जा रहे हैं।

ऐसे करें आवेदन
जो लोग फ्लैट खरीदना चाहते हैं, वे उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों को फ्लैट मिलने की अच्छी संभावना है।

