उमर अंसारी की बदली जेल; गाजीपुर से कासगंज जिला कारागार भेजा

Edited By Pooja Gill,Updated: 23 Aug, 2025 01:12 PM
गाजीपुर: बाहुबली नेता रहे मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को सरकार के आदेश के बाद गाजीपुर जेल से कासगंज जिला कारागार स्थानांतरित कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार की रात उमर को कासगंज के लिए रवाना किया गया। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक दीनदयाल पांडेय ने उमर अंसारी को कासगंज भेजे जाने की पुष्टि की। पांडेय ने कहा कि उमर अंसारी को कासगंज जिला कारागार भेजा गया है।
जाली दस्तावेज पेश करने के आरोप में किया था गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक, उमर अंसारी को तीन अगस्त को अदालत में जाली दस्तावेज पेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, यह मामला उनके पिता की जब्त की गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए दायर एक याचिका से जुड़ा है। गाजीपुर पुलिस ने उमर को राजधानी लखनऊ में गिरफ्तार किया था। उमर पर आरोप है कि उसने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब्त की गई अपने परिवार की संपत्तियों को छुड़ाने के लिए अदालत में एक याचिका दायर करके अपना दावा सही साबित करने के लिए जाली दस्तावेज पेश किए।
इन धाराओं में हुआ था केस दर्ज
पुलिस बयान के अनुसार उन दस्तावेजों पर उमर की मां अफशां अंसारी के जाली हस्ताक्षर हैं। अफशां फरार है और उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित है। बयान में कहा गया, ‘‘धोखाधड़ी की गतिविधि का पता चलने पर उमर अंसारी के खिलाफ मोहम्मदाबाद थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।''