Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • हिस्ट्रीशीटर के साथ काटा बर्थ-डे केक, जमकर की पार्टी, इतने पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज; देखें Viral Video

हिस्ट्रीशीटर के साथ काटा बर्थ-डे केक, जमकर की पार्टी, इतने पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज; देखें Viral Video

Edited By Purnima Singh,Updated: 04 Sep, 2025 12:33 PM

two constables suspended for cutting cake with a history sheeter

यूपी के प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर मुकुल सोनकर के साथ जन्मदिन का केक काटने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस उपायुक्त (नगर) अभिषेक भारती ने मंगलवार को दो कांस्टेबल को निलंबित कर दिया ....

प्रयागराज : यूपी के प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर मुकुल सोनकर के साथ जन्मदिन का केक काटने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस उपायुक्त (नगर) अभिषेक भारती ने मंगलवार को दो कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। 



डीसीपी अभिषेक भारती ने मीडिया को बताया कि यह वीडियो करीब एक साल पुराना है, लेकिन इसकी जानकारी मंगलवार को मिली। संज्ञान में आते ही दोनों कांस्टेबलों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों कांस्टेबल उस समय धूमनगंज थाना में ही तैनात थे। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!