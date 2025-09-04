हिस्ट्रीशीटर के साथ काटा बर्थ-डे केक, जमकर की पार्टी, इतने पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज; देखें Viral Video

Edited By Purnima Singh,Updated: 04 Sep, 2025 12:33 PM
प्रयागराज : यूपी के प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर मुकुल सोनकर के साथ जन्मदिन का केक काटने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस उपायुक्त (नगर) अभिषेक भारती ने मंगलवार को दो कांस्टेबल को निलंबित कर दिया।
डीसीपी अभिषेक भारती ने मीडिया को बताया कि यह वीडियो करीब एक साल पुराना है, लेकिन इसकी जानकारी मंगलवार को मिली। संज्ञान में आते ही दोनों कांस्टेबलों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों कांस्टेबल उस समय धूमनगंज थाना में ही तैनात थे।