करोड़पति YouTuber ने रो-रोकर शेयर किया आखिरी वीडियो, बोला- मेरी मौत के बाद किसी को ना बख्शना..... 2 घंटे के Video में छलका दर्द

Edited By Purnima Singh,Updated: 06 Mar, 2026 04:49 PM

anurag dhobal shares an emotional vlog

UP Desk : लोकप्रिय यूट्यूबर और बिग बॉस 17 के फेमस प्रतिभागी अनुराग डोभाल ने हाल ही में एक इमोशनल व्लॉग सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसे देखकर उनके फैंस और ऑनलाइन समुदाय में चिंता की लहर दौड़ गई। इस वीडियो में उन्होंने अपने जीवन की व्यक्तिगत मुश्किलों और कथित परिवारिक उत्पीड़न का खुलासा किया।

माता-पिता पर लगाए उत्पीड़न के आरोप
अनुराग ने व्लॉग में दावा किया कि उन्होंने इंटर-कास्ट शादी की थी, जिसके बाद उनके माता-पिता और परिवार ने उन्हें मानसिक उत्पीड़न का सामना करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा कि वे ब्राह्मण परिवार से हैं, जबकि उनकी पत्नी रितिका राजपूत परिवार की हैं। अनुराग के मुताबिक, शादी के शुरुआती समर्थन के बावजूद, शादी से सिर्फ पांच दिन पहले उनके माता-पिता ने अपना समर्थन वापस ले लिया और उन्हें रिश्तेदारों के सामने अपमानित किया।

मानसिक दबाव और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां
वीडियो में अनुराग ने अपने स्वास्थ्य संबंधी संघर्ष का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 14 साल की उम्र में उन्हें ब्रेन ट्यूमर था, और जीवनभर उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने बताया कि सितंबर 2025 में उन्हें और उनकी पत्नी को प्रेग्नेंसी की जानकारी मिली, लेकिन इसके बाद भी उनकी पत्नी अचानक अपने माता-पिता के घर लौट गईं, जिससे अनुराग टूट गए।

वीडियो में उन्होंने कहा,"मैं सच में जीना चाहता था, लेकिन मेरे पास कुछ भी करने का विकल्प नहीं बचा। मैं बहुत डिप्रेशन में था। मुझे नहीं पता था कि क्या करूं और इस फीलिंग को कैसे खत्म करूं।"

अनुराग ने वीडियो में अपनी भावनाओं और मानसिक दबाव का विस्तृत विवरण साझा किया। उन्होंने परिवार पर सीधे आरोप लगाए कि उनकी मानसिक स्थिति और हालात के लिए वे जिम्मेदार हैं। साथ ही उन्होंने अपने वकील और दोस्तों से कहा कि अगर कुछ होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

सोशल मीडिया पर फैंस की चिंता
अनुराग का यह वीडियो उनके फैंस के लिए शॉकिंग और चिंता बढ़ाने वाला रहा। वीडियो में उन्होंने अपने आंसू और मानसिक पीड़ा के बारे में खुलकर बात की, जिससे उनके फॉलोअर्स ने उन्हें सपोर्ट और मदद की पेशकश की। हालांकि, अनुराग ने व्लॉग के साथ सबूत भी साझा किए हैं, जिसमें उनके परिवार द्वारा किए गए कथित उत्पीड़न और मानसिक दबाव का रिकॉर्ड मौजूद है। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर अनुराग के फॉलोअर्स ने उन्हें मानसिक स्वास्थ्य सहायता लेने और परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की सलाह दी।

