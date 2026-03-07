युद्ध के माहौल में भी सोने के रेट में महा गिरावट! 8000 टूटा गोल्ड.... चांदी भी हुई इतनी सस्ती, जानें आपके शहर में कितना है 18K, 22K, 24K Gold का दाम

Gold-Silver Price Crash : मध्य-पूर्व में बढ़ते युद्ध तनाव के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता देखने को मिल रही है, जिसका असर भारत के सराफा बाजार पर भी पड़ा है। पिछले तीन दिनों में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान सोना करीब...

7 मार्च 2026 की सुबह राजधानी New Delhi में 24 कैरेट सोने की कीमत घटकर ₹1,61,270 प्रति 10 ग्राम रह गई। वहीं Mumbai में 24 कैरेट सोना ₹1,61,120 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। बाजार के जानकारों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव और निवेशकों द्वारा की जा रही प्रॉफिट बुकिंग की वजह से सोने की कीमतों में लगातार गिरावट आई है। 6 मार्च को दिल्ली के सराफा बाजार में सोना लगभग ₹1,100 टूटकर ₹1,64,100 प्रति 10 ग्राम पर आ गया था।



प्रमुख शहरों में सोने के भाव (Gold-Silver Price Crash 7 मार्च 2026)



शहर 24 कैरेट (₹/10 ग्राम) 22 कैरेट (₹/10 ग्राम) 18 कैरेट (₹/10 ग्राम)

New Delhi 1,61,270 1,47,840 1,15,780

Mumbai 1,61,120 1,47,690 1,15,660

Ahmedabad 1,61,170 1,47,740 1,15,700

Chennai 1,61,120 1,47,690 1,15,660

Kolkata 1,61,120 1,47,690 1,15,660

Hyderabad 1,61,120 1,47,690 1,15,660

Jaipur 1,61,270 1,47,840 1,15,780

Bhopal 1,61,170 1,47,740 1,15,700

Lucknow 1,61,270 1,47,840 1,15,780

Chandigarh 1,61,270 1,47,840 1,15,780

Pune 1,61,120 1,47,690 1,15,660

Bengaluru 1,61,120 1,47,690 1,15,660

Surat 1,61,170 1,47,740 1,15,700

Nagpur 1,61,170 1,47,740 1,15,700

Patna 1,61,270 1,47,840 1,15,780

Indore 1,61,170 1,47,740 1,15,700

Kochi 1,61,120 1,47,690 1,15,660

Bhubaneswar 1,61,120 1,47,690 1,15,660

Amritsar 1,61,270 1,47,840 1,15,780

Dehradun 1,61,270 1,47,840 1,15,780



चांदी की कीमत में भी गिरावट

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमत में भी कमी दर्ज की गई है। 7 मार्च की सुबह चांदी का भाव ₹2,84,900 प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। इससे पहले दिल्ली के सराफा बाजार में इसकी कीमत ₹600 गिरकर ₹2,71,700 प्रति किलोग्राम रह गई थी। हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमत 1.4% बढ़कर 83.40 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई है।



बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य-पूर्व में जारी तनाव और वैश्विक बाजार की अनिश्चितता के कारण आने वाले दिनों में सोने-चांदी की कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।



