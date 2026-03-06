फिल्म इंडस्ट्री को फिर बड़ा झटका! खोया एक और सितारा... दिग्गज अभिनेता के निधन से शोक में Bollywood, ‘देवदास’ में निभाया था अहम किरदार.......

Edited By Purnima Singh,Updated: 06 Mar, 2026 12:24 PM
UP Desk : भारतीय सिनेमा और थिएटर जगत के वरिष्ठ अभिनेता Vijay Krishna का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अपने सधे हुए अभिनय, प्रभावशाली संवाद और सौम्य व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध विजय कृष्णा ने रंगमंच और फिल्मों दोनों ही माध्यमों पर अपनी कला की अमिट छाप छोड़ी। उनके निधन की खबर से कला जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।
रंगमंच से सिनेमा तक का सफर
विजय कृष्णा पिछले ढाई दशक से अधिक समय तक थिएटर की दुनिया में सक्रिय रहे। वे उन विरले कलाकारों में शामिल थे, जिन्होंने व्यावसायिक सफलता के बजाय कला की शुद्धता को प्राथमिकता दी। रंगमंच उनके लिए केवल मंच नहीं, बल्कि साधना स्थल था। उनके निधन पर थिएटर और फिल्म जगत की दिग्गज हस्तियों, जिनमें Lilet Dubey भी शामिल हैं, ने उन्हें ‘थिएटर परिवार’ का एक अनिवार्य हिस्सा बताया।
बॉलीवुड में पहचान: 'देवदास'
बॉलीवुड में विजय कृष्णा को सबसे बड़ी पहचान संजय लीला भंसाली की फिल्म 'देवदास' (2002) से मिली। इस पीरियड ड्रामा में उन्होंने शाहरुख खान के पिता, 'नारायण मुखर्जी', का गंभीर किरदार निभाया। शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित जैसे सितारों के बीच भी उनका संतुलित और प्रभावशाली अभिनय दर्शकों के लिए यादगार साबित हुआ।
राष्ट्रीय पहचान: 'डांस लाइक ए मैन'
विजय कृष्णा की कला का एक और बेहतरीन उदाहरण 'डांस लाइक ए मैन' फिल्म में देखने को मिला। महेश दत्तानी के चर्चित नाटक पर आधारित इस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म में उन्होंने अपने अभिनय से समीक्षकों को प्रभावित किया। इस फिल्म में उन्होंने शोभना और आरिफ ज़कारिया जैसे कलाकारों के साथ काम किया। विजय कृष्णा का निधन भारतीय सिनेमा और रंगमंच जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। उनके योगदान और अभिनय की छाप आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी।