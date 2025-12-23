यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन आज, एक ही लिफ्ट में  जाते दिखे केशव मौर्य और शिवपाल यादव

Main Menu

23 Dec, 2025

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। यह सत्र 24 दिसंबर तक चलेगा।आज सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। दूसरे दिन की तरह ही आज भी विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। कार्यवाही शुरू होने से पहले यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और शिवपाल सिंह यादव एक ही लिफ्ट से एक साथ जाते हुए नजर आए केशव मौर्य ने वहां मौजूद लोगों से कहा तुम लोग बाहर आओ मुझे शिवपाल जी के साथ जाने दो।

अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा
आज की कार्यवाही में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। साथ ही जो विधेयक पेश हुए हैं, उन्हें पास किया जाएगा। साथ ही CAG रिपोर्ट पेश की जाएगी। 

दूसरे दिन की कार्यवाही में बजट हुआ था पेश 
योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया। सरकार की तरफ़ से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार 24 496.9 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश करती है।       

 

