'A फॉर अखिलेश, D फॉर डिंपल…' सहारनपुर में PDA पाठशाला खोलकर SP नेता ने बच्चों को पढ़ाया 'राजनीतिक अल्फाबेट', मचा सियासी हंगामा

Saharanpur News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में समाजवादी पार्टी के एक स्थानीय नेता द्वारा बच्चों को सियासी तरीके से अल्फाबेट पढ़ाने का मामला तेजी से सुर्खियों में है। पारंपरिक 'ए फॉर एप्पल' की जगह अब 'ए फॉर अखिलेश यादव' और 'बी फॉर बॉल' की जगह 'बी फॉर बाबासाहेब अंबेडकर' पढ़ाया जा रहा है। यह सब 'पीडीए पाठशाला' के नाम से शुरू किए गए एक पहल का हिस्सा है, जिसे सपा नेता फरहाद आलम गाड़ा ने अपने घर से आरंभ किया है।



बच्चों को पढ़ाया 'राजनीतिक वर्णमाला'

फरहाद आलम ने अपने गांव नया गांव में बच्चों को पारंपरिक पाठ्यक्रम से हटकर 'राजनीतिक जागरूकता' के साथ अल्फाबेट सिखाने की पहल की है।



A for Akhilesh Yadav

B for Babasaheb Ambedkar

C for Chaudhary Charan Singh

D for Dimple Yadav

M for Mulayam Singh Yadav



इस नई शैली में बच्चों को 'पीडीए' यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की अहमियत और अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है।



सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, शुरू हुई बहस

फरहाद की इस अनोखी पाठशाला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जहां सपा समर्थकों ने इसे राजनीतिक साक्षरता की नई शुरुआत बताया, वहीं विपक्षी दल भाजपा और कुछ सामाजिक संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया है। आलोचकों का कहना है कि शिक्षा को राजनीतिक विचारधारा से जोड़ना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।



सपा नेता का पक्ष: ये शिक्षा, प्रचार नहीं

फरहाद आलम ने अपने बचाव में कहा कि यह पहल किसी पार्टी का प्रचार नहीं बल्कि संविधान और सामाजिक न्याय की शिक्षा देने का प्रयास है। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों का मर्जर शिक्षा का निजीकरण बढ़ा रहा है, जिससे वंचित तबकों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।



'पीडीए' विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश

फरहाद का कहना है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता देकर मुख्यधारा से जोड़ना उनका उद्देश्य है। उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि बच्चे जानें कि संविधान किसके लिए बना है और सामाजिक न्याय का असली मतलब क्या है।"