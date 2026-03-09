लुटेरी दुल्हन का खौफनाक खेल, UPSSSC ने निकाली 560 पदों पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी, पढ़ें यूपी की 10 बड़ी खबरें
उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से ठगी का एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपकी हंसी भी छूटेगी और दुख भी होगा।
1-लुटेरी दुल्हन का खौफनाक खेल: बीड़ा के पैसों से सजाया था घर, पर चौथे दिन बेड के पास जो मिला... उड़ गए पति के होश
उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से ठगी का एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपकी हंसी भी छूटेगी और दुख भी होगा।....
2- UPSSSC ने निकाली 560 पदों पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी, 29 मार्च तक करें आवेदन
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने फार्मासिस्ट के 560 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।...
3- बिजली विभाग में तैनात कर्मचारी ने लगाई मौत की छलांग, घंटों मश्क्कत बाद यमुना से शव बरामद, जानिए क्यों दी जान
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से एक दुखद घटना सामने आई है। यहां पर यमुना के नए पुल से एक युवक ने छलांग लगा दी।...
4- Nurse Death Case: 63 कॉल, 47 मैसेज… रात भर मनाने की कोशिश... फिर भी वो नहीं मान, सुबह हॉस्टल में मिली नर्स की लाश
बरेली में एक निजी अस्पताल की नर्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। ...
5- युद्ध जैसे हालात में संसद और सरकार की प्राथमिकतायें उसी के अनुरूप तय हो: अखिलेश यादव
समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जब संसद के बजट सत्र का अंतराल हुआ था तब परिस्थितियां अलग थीं...
6- Greater Noida cylinder blast: खाना बनाते समय सिलिंडर में ब्लास्ट, लाखों का नुकसान
उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्धनगर जिला परिक्षेत्र ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बीटा वन स्थित एक पीजी मकान में सोमवार को खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लगने के बाद अचानक विस्फोट हो गया।...
7- 'बिना किसी भेदभाव के सभी को न्याय मिलेगा...' जनता दर्शन में CM Yogi ने सुनीं जनसमस्याएं; दिए ये निर्देश
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित ‘जनता दर्शन' कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं।...
8- खतरे में है इन 254 टीचरों की नौकरी! खंगाला जाएगा हर रिकॉर्ड...गड़बड़ी मिलने पर होगी कार्रवाई
उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में बेसिक शिक्षा विभाग एक बार फिर चर्चा में है। जिले में 254 टीचरों की नौकरी पर तलवार लटक रही है।...
9- सरकारी स्कूल में बच्चों से पढ़वाई नमाज; मना करने पर नाम काटने की धमकी, विहिप-बजरंग दल ने किया विरोध
उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के रिसौली गांव स्थित एक सरकारी स्कूल में बच्चों से सामूहिक रूप से नमाज पढ़वाने का मामला सामने आया है। ...
10- सालों से चारपाई पर पड़ी 82 साल की बुजुर्ग को पुलिस ने बनाया मुजरिम, बेगुनाही का सबूत लेकर दर-दर भटक रही BLO पोती
उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से पुलिसिया लापरवाही का एक ऐसा नमूना सामने आया है, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जहां पुलिस ने एक ऐसी 82 साल की बुजुर्ग महिला पर मुकदमा दर्ज कर दिया है..
