रनवे पर अचानक रुकी इंडिगो की फ्लाइट, अंदर फंसे रहे UP के दोनों डिप्टी CM; 1 घंटे तक थमी रहीं सबकी सांसें

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कोलकाता जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने के कारण बड़ा संकट खड़ा हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस विमान में प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। विमान को रनवे पर ही रोकना पड़ा, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

रनवे से ठीक पहले रुकी उड़ान

मिली जानकारी के अनुसार, इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E-505 ने सोमवार (9 मार्च) की सुबह करीब 7:40 बजे कोलकाता के लिए उड़ान भरने की तैयारी की थी। विमान अपने निर्धारित समय पर चलने ही वाला था कि पायलट को अचानक किसी तकनीकी गड़बड़ी का अहसास हुआ। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान को रनवे पर टेक-ऑफ करने से ठीक पहले ही रोक दिया गया।

एक घंटे तक विमान में रहे डिप्टी सीएम

विमान रुकने के बाद करीब एक घंटे तक अफरा-तफरी मची रही। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत अन्य सभी यात्री विमान के अंदर ही फंसे रहे। दोनों उपमुख्यमंत्री किसी आधिकारिक दौरे या कार्यक्रम के सिलसिले में कोलकाता जा रहे थे। वीवीआईपी की मौजूदगी के कारण एयरपोर्ट अथॉरिटी और सुरक्षा एजेंसियों के हाथ-पांव फूल गए।

जांच के बाद मिली हरी झंडी

घटना की सूचना मिलते ही इंजीनियरिंग टीम तुरंत मौके पर पहुंची। विमान के इंजन और अन्य तकनीकी पहलुओं की बारीकी से जांच की गई। करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत और सुधार के बाद जब इंजीनियरों ने विमान को फिट घोषित किया, तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। इसके बाद फ्लाइट को कोलकाता के लिए रवाना किया गया।