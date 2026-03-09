Nurse Death Case: 63 कॉल, 47 मैसेज… रात भर मनाने की कोशिश... फिर भी वो नहीं मान, सुबह हॉस्टल में मिली नर्स की लाश

उत्तर प्रदेश के बरेली में एक निजी अस्पताल की नर्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक नर्स की पहचान 30 वर्षीय प्रियंका के रूप में हुई है। उसका शव पीलीभीत बाईपास स्थित अस्पताल के हॉस्टल के कमरे में मिला। पुलिस ने शव को...

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली में एक निजी अस्पताल की नर्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक नर्स की पहचान 30 वर्षीय प्रियंका के रूप में हुई है। उसका शव पीलीभीत बाईपास स्थित अस्पताल के हॉस्टल के कमरे में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।



सहकर्मी नर्स को कमरे में मिली थी अचेत

जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह प्रियंका अपनी ड्यूटी के बाद हॉस्टल के कमरे में आराम कर रही थी। उसकी रूममेट और सहकर्मी नर्स आस्था सुबह करीब 8 बजे ड्यूटी पर चली गई थी। दोपहर करीब 12 बजे जब आस्था वापस कमरे में लौटी तो उसने प्रियंका को आवाज दी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। करीब जाकर देखने पर प्रियंका अचेत अवस्था में मिली। इसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।



रात भर में पति को 63 व्हाट्सएप कॉल और 47 मैसेज भेजे

मामले की जांच के दौरान पुलिस को प्रियंका के मोबाइल फोन से अहम सुराग मिले हैं। जांच में सामने आया कि शनिवार रात प्रियंका ने अपने पति सुनील को कई बार संपर्क करने की कोशिश की थी। पुलिस के अनुसार प्रियंका ने रात भर में पति को 63 व्हाट्सएप कॉल और 47 मैसेज भेजे थे, साथ ही एक वॉयस नोट भी छोड़ा था। हालांकि दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला और बाद में नंबर ब्लॉक कर दिया गया था।



छह महीने से पति पत्नी में चल रहा है विवाद

बताया जा रहा है कि प्रियंका और उसके पति सुनील की शादी साल 2014 में हुई थी और दोनों मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों के बीच विवाद चल रहा था और करीब छह महीने से दोनों अलग रह रहे थे।



नर्स की मौत को पुलिस मान रही आत्महत्या

फिलहाल पुलिस मामले को पति-पत्नी के विवाद से जुड़ी आत्महत्या के एंगल से देख रही है, हालांकि परिजनों ने पति पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा।