CM Yogi की Abhyudaya Yojana का कमाल, UPSC में 6 अभ्यर्थियों का चयन, पंचायत चुनाव समय पर होगा..., पढ़ें यूपी की 10 बड़ी खबरें
1- CM Yogi की Abhyudaya Yojana का कमाल, UPSC 2025 में 6 अभ्यर्थियों का चयन, UP सरकार की फ्री कोचिंग से मिली बड़ी सफलता
उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को दावा किया कि मेधावी युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर संसाधन और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के वास्ते संचालित की जा रही मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से जुड़े छह अभ्यर्थियों का चयन यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा-2025 में हुआ है।
2- पंचायत चुनाव समय पर होंगे, 15 अप्रैल को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट: ओपी राजभर
उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री और ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव, मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) और राजनीतिक गठबंधनों को लेकर बड़ा बयान दिया है।
3- भाभी के भाई ने शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध, दो साल तक किया रेप...फिर गर्भवती होने पर कर दिया ये कांड
उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले के घूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है।
4- UPSSSC: लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित, 3.66 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। आयोग के अनुसार यह परीक्षा 21 मई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी।
5- 'मुझे मार डालेंगे', खामेनेई की मौत पर जश्न मनाने वाली 33 साल की बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ ये क्या हुआ? खुलासे से कांपी पूरी दुनिया....
ईरान के सुप्रीम लीडर Ali Khamenei को लेकर सामने आई खबरों और क्षेत्रीय तनाव के बीच अभिनेत्री Elnaaz Norouzi का बयान वायरल हो रहा है।
6- एक मोबाइल कॉल पर घर से निकला युवक फिर सुबह मिला खेत में शव, रंजिश में हत्या की आशंका
बाराबंकी जनपद में शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। घुंघटेर थाना क्षेत्र के श्रीराम पुरवा मजरे सुभान नगर गांव के बाहर खेत में 20 वर्षीय युवक का लहूलुहान शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।
7- नोएडा की HOLI में देसी का जलवा: 3 दिन में गटक गए 40 करोड़ की शराब, बीयर-अंग्रेजी रह गए पीछे
इस बार होली के हुड़दंग में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोग शराब की खरीदारी में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रंगों के त्योहार से ठीक पहले महज तीन दिनों (1 से 3 मार्च) के भीतर शराब के शौकीनों ने करीब 40 करोड़ रुपए की शराब खरीद डाली।
8- पत्नी ने खेली प्रेमी के साथ होली...पति ने किया विरोध तो फंदे से लटकाकर मार डाला, फिर जो किया जानकर कांप जाएगी रूह
यूपी के अमरोहा से रिश्तों को कलंकित करने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने सुहाग को ही फंदे से लटका दिया।
9- पूर्व डीआईजी राम शरत राम ने थामा सपा दामन, अखिलेश, बोले- भाजपा जाएगी तभी घटेगी महंगाई
उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम सामने आया जब पूर्व डीआईजी राम शरत राम ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली।
10- UP Police Reform: CM Yogi ने 50 QRT बाइक को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, बोले- सुरक्षा से ही विकास की शुरुआत
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में 'सुरक्षित उप्र-समृद्ध उप्र' की परिकल्पना को और सुदृढ़ करने के तहत 50 त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) वाहनों को हरी झंडी दिखाई...
