खत्म हुआ चंद्र ग्रहण, ... कल शोभायात्रा में शामिल होंगे CM योगी, पढ़ें यूपी की 10 बड़ी खबरें
Edited By Ramkesh,Updated: 03 Mar, 2026 08:41 PM
1- होलिका दहन एवं भगवान नृसिंह की रंगभरी शोभायात्रा में शामिल होंगे CM योगी, RSS के बैनर तले निकली जाएगी यात्र
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ बुधवार को भगवान नृसिंह की शोभायात्रा की अगुवाई करेंगे।
2- Chandra Grahan: खत्म हुआ चंद्र ग्रहण, भारत के कई हिस्सों में दिखा खूबसूरत नजारा
आज चंद्रग्रहण दोपहर 3:20 बजे से शाम 6:46 बजे तक रहा है। ग्रहण का प्रारंभ भारत के किसी स्थान में दिखाई दिया तो कई स्थानों पर नहीं दिखाई दिया। राजधानी लखनऊ में 6.30 बजे से चंद्र ग्रहण जारी है।
3- Gold Rates Today: होली से पहले मुंह के बल गिरा सोने का भाव! 22K और 24K गोल्ड इतना सस्ता... खरीदारी से पहले जानें ताजा रेट
Gold Rates Today: 3 मार्च 2026 को होली के त्यौहार से एक दिन पहले देश में सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है।
4- इजराइल- ईरान युद्ध के बीच अयोध्या में नेतन्याहू के समर्थन में अनुष्ठान, सुर्खियों में संत परमहंस आचार्य
इजराइल-अमेरिका और ईरान जंग का आज तीसरा दिन है। इसी बीच अध्योध्या तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस आचार्य एक वीडियो शोसल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
5- किसी थाने के अंदर पत्रकार बनाएगा वीडियो तो होगी FIR, महिला CO का तुगलकी फरमान!
अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली यूपी पुलिस एक बाद फिर चर्चा में हैं। दरअसल, मेरठ जिले में ब्रह्मपुरी सर्किल की सीओ सौम्या आस्थाना का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है,
6- प्रयागराज में मिली लापता हिंदू युवती, आरोपी आजम सलाखों के पीछे; Love Jihad के शोर के बीच पुलिस को 50 हजार का इनाम
श्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से तनाव का केंद्र बनी गंगोह की लापता युवती को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। तकनीकी सर्विलांस की मदद से पुलिस टीम ने युवती को प्रयागराज से ढूंढ निकाला।
7- ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने मनाया जश्न, नाचते-झूमते हुए शेयर किया वीडियो, लिखा- वो दिन आ गया....
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की कथित मौत की खबरों के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने खासा ध्यान खींचा है।
8- UP के रेलवे कर्मचारी ने इंटरनेट पर डाली पत्नी की फोटो, कॉलगर्ल बता फोन नंबर किया शेयर..... बताया रेट!
घरेलू विवाद ने यूपी के मेरठ में गंभीर रूप ले लिया, जब एक महिला ने अपने पति पर उसे प्रताड़ित करने और सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर व मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर बदनाम करने का आरोप लगाया।
9- मंदिर में चोरी का आरोप; दो नाबालिगों की बेरहमी से पिटाई, साधु वेशधारी ने कई बार लात मारी और चप्पलों से पीटा
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दो नाबालिग बच्चों को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। इन लड़कों की पिटाई तिलहर स्थित कछियानी खेड़ा मंदिर में की गई।
10- UP में खूंखार कुत्तों का कहर! 4 साल के मासूम को झुंड ने जिंदा नोचा, शव की हालत देखकर कांपा परिजनों का कलेजा
उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के शाही थाना क्षेत्र के सुकली गांव में आवारा कुत्तों के हमले में चार वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
