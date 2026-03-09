Weather Update: यूपी में मौसम को लेकर आया बड़ा अपडेट, IMD ने दी चेतावनी; कहा- अलर्ट रहे लोग

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में मार्च की शुरुआत में मौसम असामान्य रूप से गर्म रहने की संभावना है और आने वाले दिनों में कई जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के...

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में मार्च की शुरुआत में मौसम असामान्य रूप से गर्म रहने की संभावना है और आने वाले दिनों में कई जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले सप्ताह राज्य में किसी सक्रिय मौसम प्रणाली के आने की संभावना नहीं है, जिससे शुष्क परिस्थितियां बनी रहेंगी और अधिकतम तापमान में लगभग 2-3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होगी।

कैसा रहेगा तापमान? ( weather forecast)

विभाग के अनुसार, तापमान पहले से ही सामान्य से अधिक है और मौजूदा शुष्क परिस्थितियों के कारण राज्य भर में इस समय के हिसाब से मौसम अपेक्षाकृत गर्म रहने की संभावना है। लखनऊ में रविवार को अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक था, जबकि न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से लगभग 5.9 डिग्री अधिक था। मौसम विभाग ने सोमवार को लखनऊ और आसपास के इलाकों में आसमान साफ रहने और धूप वाला दिन रहने का पूर्वानुमान जताया है।

कब होगी बारिश? (Rain in up)

मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 34 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। राज्य भर में, कई शहरों में दिन का तापमान पहले ही अधिक दर्ज किया जा चुका है। आगरा में अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि झांसी, बांदा और प्रयागराज जैसे स्थानों पर भी तापमान मौसम के औसत से अधिक दर्ज किया गया। अधिकारियों ने कहा कि आने वाले दिनों में पारा और चढ़ने की संभावना है और यदि शुष्क मौसम जारी रहता है तो राज्य के कई हिस्सों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है और इस दौरान बारिश की संभावना नहीं है।