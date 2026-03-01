खामेनेई के निधन से शोक में डूबा ये गांव, यूपी सरकार बोली- इजराइल में कार्यरत श्रमिक सुरक्षित, पढ़ें यूपी की 10 बड़ी खबरें
अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर मिलने से उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के बदोसराय स्थित किंतूर गांव में गम का माहौल है।
1- खामेनेई के निधन से शोक में डूबा ये गांव, UP के इस जिले से जुड़ी थी ईरान के सर्वोच्च नेता की विरासत, क्या है नाता ? जानिए पूरा किस्सा
अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर मिलने से उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के बदोसराय स्थित किंतूर गांव में गम का माहौल है...
2- Holi Special Trains: होली पर यात्रियों को राहत, लखनऊ रूट से चलेंगी छह स्पेशल ट्रेनें
होली के त्योहार के मद्देनजर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं...
3- हमें कोई जुदा नहीं कर सकता...' एक-दूसरे के इश्क में पागल हुई दो युवतियां, घर से हुई फरार और फिर...
फिरोजाबाद में एक प्रेम संबंध को लेकर सड़क पर हंगामा हो गया। यहां दो युवतियां एक-दूसरे से प्यार करने लगी और फिर दोनों ने एक साथ रहने का फैसला कर लिया...
4- लाखों दिलों पर राज करने वाली इस बेहद मशहूर YouTuber की मौत, फ्लैट से ऐसे हाल में मिली लाश.... Shock में फैंस और पूरा Internet
सोशल मीडिया जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। 21 वर्षीय यूट्यूबर बोनू कोमाली ने हैदराबाद के मणिकोंडा स्थित अपने फ्लैट में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली..
5- महिलाओं से नफरत...पीछा करके प्राइवेट पार्ट पर करता हमला, फिर चाकू शरीर में फंसा छोड़ हो जाता फरार; हैरान कर देगी दरिंदगी की वजह
उत्तर प्रदेश के आगरा से क्राइम की एक ऐसी वारदात सामने आई है। जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी...
6- खामेनेई की मौत पर मुस्लिम धर्मगुरुओं का कड़ा रुख, शिया समुदाय ने किया 3 दिन शोक का ऐलान, विशेष मजलिस और कैंडल मार्च की तैयारी
ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अमेरिका-इजराइल के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने पर शोक और आक्रोश जताया है..
7- होली से पहले ही दो घरों के बुझ गए चिराग! सड़क हादसे में दो युवक की मौत, गांव में पसरा मातम
उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में होली से पहले एक दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया...
8- पहले टीचर ने छात्र को किया अंधा! अब गुनाह छिपाने के लिए स्कूल ने पहचानने से ही किया इनकार, क्या मिलेगा इंसाफ?
प्रदेश के गाजियाबाद से शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाली एक दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां वेव सिटी थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में टीचर की पिटाई से नौवीं कक्षा के छात्र की आंख की रोशनी चली गई...
9- ईरान- इजरायल जंग के बीच Taj Mahal पर मंडराता दिखा ड्रोन, मचा हड़कंप
मेरिका और इजरायल के ईरान के हमलों के बीच आगरा में रविवार सुबह ताजमहल के ऊपर एक ड्रोन उड़ता दिखाई दिया...
10- UP में त्योहारों पर 'जीरो टॉलरेंस', CM Yogi ने अफसरों को दिए निर्देश, बोले- रंग में भंग डालने वालों पर कार्रवाई ऐसी हो, जो नजीर बने
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि होली, रमजान, ईद समेत आगामी पर्वों के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई की जाए,..
