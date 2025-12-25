Main Menu

  • 'अब डिप्टी जी को डपट पड़नी तय है...' अखिलेश यादव का केशव मौर्य पर तंज

Edited By Pooja Gill,Updated: 25 Dec, 2025 01:45 PM

now the deputy is sure to be reprimanded

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब डिप्टी जी को डपट पड़नी तय है...

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब डिप्टी जी को डपट पड़नी तय है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा 'उपमुख्यमंत्री एक तरफ झूठे बोल रहे हैं और दूसरी ओर 14 नवंबर यानी ‘नेहरू जयंती' पर लड्डू बांटने की बात कर रहे हैं। दिल्लीवाले जिस लाइन पर चल रहे हैं उसे काटने की बात करेंगे तो वहाँ से क्या लड्डू मिलेंगे।' 

केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा था...
एक दिन पूर्व विधान परिषद में बिहार विधानसभा चुनाव चर्चा करते हुए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव से मुलाकात के दौरान उन्होंने लड्डू खिलाने का जिक्र किया था। तो, मैने कहा कि अभी खा लीजिए या 14 नवंबर को खा लीजिएगा।        

'बेचारे जाएं तो जाएं कहाँ इधर कोई पूछ नहीं रहा'
अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये बेचारे दूसरों के लिए ही लड्डू बाँटते रह जाएंगे और ख़ुद के हिस्से आई बूंदी से ही संतुष्ट होकर खिसियानी हंसी हंसते रहेंगे। अब तो रही-सही उम्मीद भी ख़त्म हो गई है, पहले जिस वजह से थोड़ा बहुत महत्व मिलता था, उसके लिए भी उनका विकल्प खड़ा कर दिया गया है। उन्होंने कहा 'बेचारे जाएं तो जाएं कहाँ इधर कोई पूछ नहीं रहा, उधर कोई पूछ नहीं हो रही, और अपने क्षेत्र में तो वैसे भी आधार पहले ही दरक चुका है। आजकल ‘मर्सी पोस्टिंग' पर चल रहे हैं, अब वो भी कितने दिन चल पायेगी ये देखना बाक़ी है क्योंकि अब जब लाइन में और पीछे कर दिये गये हैं तो बाक़ी अहमियत भी कहाँ बाक़ी रह गयी।' अखिलेश ने कहा कि जो अपनों से पराया बनता है, उसका यही हाल होता है, चलो मान लेते हैं ये भूलवश हुआ पर अभी भी मौका है, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। 
 

