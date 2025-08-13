Main Menu

  • बरेली कैंट बोर्ड की CEO डा. तनु जैन ने स्वतंत्र दिवस के अवसर पर निकाली ‘जन जागरण’ रैली

बरेली कैंट बोर्ड की CEO डा. तनु जैन ने स्वतंत्र दिवस के अवसर पर निकाली ‘जन जागरण’ रैली

Edited By Imran,Updated: 13 Aug, 2025 12:01 PM

tanu jain took out a jan jagran rally on the occasion of independence day

बरेली ( जावेद खान ):  स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनजागरण एवं देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए आज बरेली छावनी के सदर क्षेत्र में “हर घर तिरंगा” थीम पर एक रैली आयोजित की गई।
आवासीय क्षेत्र में निकाली गई इस रैली में हमारे दोनों विद्यालयों, जिनमें आर.एन. टैगोर जूनियर भी शामिल है, के सभी छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
बरेली छावनी परिषद की सीईओ डॉ. तनु जैन ने इस अभियान का नेतृत्व किया और नागरिकों को 15 अगस्त 2025 को अपने घरों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र की एकता और गौरव में योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

