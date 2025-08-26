Main Menu

UP में खाद की किल्लत को लेकर विधानसभा पर सपा कार्यकर्ताओं ने काटा बवाल, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

Edited By Ramkesh,Updated: 26 Aug, 2025 01:50 PM

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में खाद की किल्लत से किसानों के परेशान होने की घटनाएं सामने आई है। कुछ जिलों में किसान खाद के लिए घंटों लाइनों में खड़े होने के बावजूद भी यूरिया की बोरी नहीं मिल पा रही है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश ने कई बार सरकार को घेरने की कोशिश की। इसी कड़ी में आज किसानों के मुद्दे को लेकर विधान सभा के बारह बोरी पहनकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं को बस में बैठकर इको गार्डन भेज दिया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

आप को बता दें कि प्रदेश के कई जिला से ऐसी घटना सामने आई हैं, जहां पर किसान को खाद के लिए खासी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस को स्पष्ट कर चुकी है कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। खाद की कालाबाजारी करने वाले दुकानों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही है। बताया जा रहा है कि खाद कंपनियां होलसेलर्स को बिना टैगिंग के यूरिया देने से मना कर रही हैं। यहीं कारण है खाद के लिए किसान को भटकना पड़ रहा है। शिव खाद भंडार के मालिक सुजीत कुमार ने बताया कि वह यारा कंपनी से खाद लेते हैं। उन्होंने कई बार यूरिया की मांग की, लेकिन कंपनी ने टैगिंग के बिना खाद देने से इनकार कर दिया।

गौरतलब है कि धान की फसल में यूरिया खाद अत्यंत आवश्यक है। कंपनियों की यह मनमानी किसानों के लिए दोहरी मार साबित हो रही है। वे न केवल यूरिया खाद देने से मना कर रही हैं, बल्कि अन्य अनावश्यक उत्पाद खरीदने की भी शर्त रख रही हैं। सरकार किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है, लेकिन कंपनियों का यह रवैया किसानों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। फिलहाल सरकार अब खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रही है, साथ ही किसानों को आश्वासन दिया है कि सभी समय से खाद मिलेगा। 

