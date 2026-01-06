Main Menu

UP के बाजार में बिकने लगे 'अल्लाह-मोहम्मद' नाम वाले टी-शर्ट! शाहीन बाग का कनेक्शन उजागर होते ही मचा बवाल

Edited By Anil Kapoor,Updated: 06 Jan, 2026 07:07 AM

t shirts bearing names allah and muhammad have started appearing in markets

Unnao News: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में उस समय हड़कंप मच गया, जब बाजार में बिक रहे लोअर और टी-शर्ट पर धार्मिक नाम लिखे होने की जानकारी सामने आई। कपड़ों पर ‘अल्लाह’ और ‘मोहम्मद’ जैसे नाम लिखे होने पर स्थानीय व्यापारियों ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसके...

Unnao News: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में उस समय हड़कंप मच गया, जब बाजार में बिक रहे लोअर और टी-शर्ट पर धार्मिक नाम लिखे होने की जानकारी सामने आई। कपड़ों पर ‘अल्लाह’ और ‘मोहम्मद’ जैसे नाम लिखे होने पर स्थानीय व्यापारियों ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया। यह पूरा मामला उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के धवन रोड मार्केट का बताया जा रहा है।

रोजमर्रा के कपड़ों पर धार्मिक नामों पर आपत्ति
स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि रोजाना पहनने वाले कपड़ों पर धार्मिक नाम लिखा होना आपत्तिजनक है। उनका तर्क है कि ऐसे कपड़े पहनने के दौरान अनजाने में उनका अपमान हो सकता है, जिससे किसी समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होने की आशंका रहती है। व्यापारियों ने यह भी चिंता जताई कि अगर इस तरह के कपड़ों की बिक्री जारी रही तो इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है और बेवजह विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है।

दिल्ली से मंगाया गया था माल
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह कपड़ा दिल्ली के शाहीन बाग स्थित जेएमडी दुकान से थोक में मंगाया गया था। कुछ दुकानदारों ने बताया कि उन्हें पहले से जानकारी नहीं थी कि कपड़ों पर इस तरह के धार्मिक नाम छपे हुए हैं।

सर्वसम्मति से लिया गया फैसला
धवन रोड मार्केट के व्यापारियों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि ऐसे कपड़ों को न तो बेचा जाएगा और न ही भविष्य में दोबारा मंगाया जाएगा। इसके बाद कई दुकानदारों ने तुरंत ऐसे कपड़ों को अपनी दुकानों से हटा लिया।

व्यापारियों ने किया साफ
व्यापारियों ने स्पष्ट किया कि उनका मकसद केवल व्यापार करना है, किसी भी धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। उनका कहना है कि वे शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखने के पक्ष में हैं।

