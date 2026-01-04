Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • UP में कोहरे–गलन का डबल अटैक! नोएडा से गोरखपुर तक थर्ड डिग्री ठंड, IMD का 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

UP में कोहरे–गलन का डबल अटैक! नोएडा से गोरखपुर तक थर्ड डिग्री ठंड, IMD का 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

Edited By Anil Kapoor,Updated: 04 Jan, 2026 07:37 AM

up weather news up is once again facing a double attack of fog and biting cold

UP Weather News: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे और गलन का डबल कहर देखने को मिल रहा है। रविवार को प्रदेश के ज्यादातर जिलों की सुबह घने कोहरे के साथ होगी। इसके साथ ही कई इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी, जिससे ठंड का असर...

UP Weather News: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे और गलन का डबल कहर देखने को मिल रहा है। रविवार को प्रदेश के ज्यादातर जिलों की सुबह घने कोहरे के साथ होगी। इसके साथ ही कई इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी, जिससे ठंड का असर और ज्यादा बढ़ जाएगा। नोएडा से लेकर लखनऊ और गोरखपुर से आगरा तक ठंड लोगों को कंपकंपाने पर मजबूर कर देगी। मौसम विभाग के मुताबिक, पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में यह स्थिति बनी हुई है। आने वाले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है।

4 जनवरी को घने कोहरे का अलर्ट, कई जिलों में चेतावनी
भारतीय मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार, 4 जनवरी को पूर्वी और पश्चिमी यूपी के अधिकांश जिलों में सुबह के समय घना से घना कोहरा देखने को मिलेगा। पश्चिमी यूपी के 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के ज्यादातर जिलों में सुबह के वक्त कोहरा छाया रहेगा। हालांकि कुछ इलाकों में दिन चढ़ने के साथ धूप निकलने की भी संभावना है।

आगरा से प्रयागराज तक कोहरे की चादर
मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को बिजनौर, सहारनपुर, मोरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, झांसी, महोबा और ललितपुर में घना से घना कोहरा रहेगा। वहीं शामली, मुजफ्फरनगर, संभल, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, कुशीनगर, प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन, कानपुर, आगरा, इटावा और फिरोजाबाद में 200 से 500 मीटर तक दृश्यता वाला घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

लखनऊ और नोएडा का आज का मौसम
रविवार को राजधानी लखनऊ में सुबह हल्का कोहरा रहेगा। जैसे-जैसे दिन बढ़ेगा, कोहरा छंटने लगेगा और आसमान साफ हो जाएगा। यहां अधिकतम तापमान करीब 17 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है। वहीं दिल्ली-एनसीआर के नोएडा में दिन के समय कोहरा देखने को मिल सकता है। हालांकि नोएडा और दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। नोएडा में आज अधिकतम तापमान करीब 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

और ये भी पढ़े

अगले 72 घंटे में और बढ़ेगी ठंड
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, घने कोहरे की वजह से यूपी के कई जिलों में दिन का तापमान सामान्य से कम रह सकता है। उन्होंने बताया कि अगले 72 घंटों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इसके बाद पूरे प्रदेश में शीतलहर का असर और तेज हो सकता है। पिछले 24 घंटों में यूपी का सबसे कम तापमान हरदोई में दर्ज किया गया, जहां न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं प्रदेश के कई जिलों में बीते 24 घंटे के दौरान जीरो विजिबिलिटी वाला घना कोहरा भी देखा गया।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!