रामपुर में भूसे से लदा ट्रक पलटा, उत्तर प्रदेश सरकार लिखी बोलेरो चालक की दबकर मौत—CCTV में कैद हुआ खौफनाक हादसा

Rampur News: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। भूसे से भरा ट्रक पलटकर सामने जा रही बोलेरो पर गिर गया, जिससे बोलेरो चालक की मौके पर मौत हो गई। घटना थाना क्षेत्र गंज के पास......

Rampur News: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। भूसे से भरा ट्रक पलटकर सामने जा रही बोलेरो पर गिर गया, जिससे बोलेरो चालक की मौके पर मौत हो गई। घटना थाना क्षेत्र गंज के पास हुई।

हादसे का विवरण

पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्री ने बताया कि पहाड़ी गेट के पास भूसे से लदा ट्रक अचानक पलट गया और सामने जा रही बोलेरो को दबा दिया। बोलेरो पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ था। हादसे के बाद इंस्पेक्टर कोतवाली, गंज, सिविल लाइंस और सीओ सिटी व सीओ स्वर मौके पर पहुंचे।

मृतक और कार्रवाई

बोलेरो के चालक की पहचान पोस्टमार्टम के बाद की जाएगी। मोबाइल नंबर के आधार पर परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। ट्रक को कब्जे में ले लिया गया और क्रेन व जेसीबी की मदद से बोलेरो के ऊपर से उठाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

हादसे का वीडियो हुआ वायरल

हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रक पीछे से आई और आगे निकलते समय बोलेरो से टकरा गई। जब ट्रक बोलेरो के बराबर में था, तभी मुड़ते समय पलट गया और बोलेरो पूरी तरह दब गई।

ओवरलोडिंग पर बहस

यह हादसा एक बार फिर ट्रकों और बड़े वाहनों में ओवरलोडिंग को लेकर बहस को हवा दे रहा है। सरकार समय-समय पर ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई का दावा करती है, लेकिन जमीन पर इसका असर अक्सर नजर नहीं आता।

