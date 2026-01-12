Schools Holidays: कड़ाके की ठंड के कारण अब इस जिले में भी आठवीं कक्षा तक के स्कूल इतने दिनों तक रहेंगे बंद

नोएडा: यूरा उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड की चपेट में है। हर जिले और नगर में भीषण सर्दी लोगों को सता रही है। लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो रहा है। ऐसे में बच्चों का स्कूल जाना...

नोएडा: यूरा उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड की चपेट में है। हर जिले और नगर में भीषण सर्दी लोगों को सता रही है। लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो रहा है। ऐसे में बच्चों का स्कूल जाना तो बहुत ही मुश्किल है। घने कोहरे और भीषण ठंड को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर जिले में नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के सभी स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। जिला प्रशासन ने रविवार को यह जानकारी दी।

नया आदेश जारी

बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निर्णय जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन के तहत लिया गया है। यह आदेश जिले में संचालित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र (आईसीएसई), आईबी, उत्तर प्रदेश बोर्ड तथा अन्य बोर्ड से संबद्ध नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के सभी विद्यालयों पर लागू होगा।

आदेश का सख्ती से होगा पालन

नौ जनवरी को जारी आदेश में कहा गया कि सभी संस्थान इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने चेतावनी दी कि आदेश का उल्लंघन कर स्कूल खोलने पर नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

