  महिलाओं-बेटियों की सुरक्षा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता: सीएम योगी

Edited By Pooja Gill,Updated: 01 Sep, 2025 10:29 AM

safety and respect of women and daughters

लखनऊ: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा और सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है...

लखनऊ: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा और सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस विषय में किसी भी स्तर पर लापरवाही अक्षम्य होगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उदासीनता या ढिलाई मिली तो कठोर कार्रवाई तय है। 

'महिलाओं को निर्भय वातावरण उपलब्ध कराना पुलिस की जिम्मेदारी'
मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में एंटी रोमियो स्क्वॉड की गतिविधियाँ और अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनाई जाएं। प्रत्येक संवेदनशील स्थल, बाजार, शिक्षण संस्थान और सार्वजनिक स्थान पर उनकी उपस्थिति और गश्त निरंतर दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं एवं छात्राओं को निर्भय वातावरण उपलब्ध कराना पुलिस की जिम्मेदारी है, इस पर किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने हाल के दिनों में कुछ जिलों से प्राप्त अप्रिय घटनाओं का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित पुलिस कप्तानों से मामले में अब तक हुई कार्रवाईयों की विस्तृत जानकारी भी ली। 

'दोषियों के खिलाफ त्वरित व कठोर कार्रवाई अनिवार्य है'
सीएम योगी ने साफ कहा कि ऐसी घटनाएँ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और दोषियों के खिलाफ त्वरित व कठोर कार्रवाई अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आगामी शारदीय नवरात्र से ‘मिशन शक्ति' का नया चरण प्रारंभ किया जाएगा। इस अभियान को और व्यापक स्वरूप देने के लिए अभी से सभी जिलों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं के प्रति संवेदनशीलता, सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान को सुनिश्चित करना है।
 

