'राहुल' बनकर जुबैर ने पहले किया रे*प, फिर वीडियो से करता रहा ब्लैकमेल – जब असली चेहरा सामने आया तो कांप उठी पीड़िता

Ghaziabad News: गाजियाबाद जिले के मुरादनगर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक युवती ने पुलिस को शिकायत दी है कि एक युवक ने पहले खुद को 'राहुल' नाम का हिंदू बताकर दोस्ती की और नौकरी दिलाने का झांसा दिया। फिर एक दिन होटल में...

Ghaziabad News: गाजियाबाद जिले के मुरादनगर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक युवती ने पुलिस को शिकायत दी है कि एक युवक ने पहले खुद को 'राहुल' नाम का हिंदू बताकर दोस्ती की और नौकरी दिलाने का झांसा दिया। फिर एक दिन होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता का कहना है कि युवक ने इस घटना का वीडियो भी बना लिया और उसे दिखाकर बार-बार होटल बुलाकर गलत संबंध बनाने का दबाव बनाता रहा। जब युवती ने मना किया, तो वह उसे बदनाम करने और जान से मारने की धमकी देने लगा।

आरोपी ने असली नाम 'जुबैर अली' बताया

पीड़िता ने बताया कि कुछ समय बाद युवक ने अपना असली नाम जुबैर अली बताया। जब उसे पता चला कि वह शुरू से झूठ बोल रहा था और उसकी मंशा गलत थी, तो वह बुरी तरह डर गई और सदमे में आ गई। इसके बाद उसने हिम्मत करके पुलिस से शिकायत की।

चोरी भी की और दी जान से मारने की धमकी

शिकायत में युवती ने यह भी बताया कि जुबैर ने ब्लैकमेलिंग के दौरान उसके घर से सोने की अंगूठी, कुंडल, चांदी का सामान और दो मोबाइल फोन भी ले लिए। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने कहा कि अगर वह पुलिस के पास गई, तो वह जेल से बाहर आकर उसे और उसके परिवार को चाकू से मार डालेगा।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा – आरोपी गिरफ्तार

मामला गंभीर देखते हुए पुलिस ने नई भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के तहत केस दर्ज किया है। धारा 64 – दुष्कर्म के लिए, धारा 308(2) – जान से मारने की धमकी देने के लिए, धारा 351 – किसी की संपत्ति हड़पने के लिए। एडिशनल सीपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और सभी आरोपों की गहराई से जांच की जा रही है। पीड़िता द्वारा दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

'लव जिहाद' का आरोप, संगठनों में आक्रोश

घटना के बाद इलाके में गुस्सा फैल गया है। कुछ हिंदू संगठनों ने इसे 'लव जिहाद' का मामला बताया और आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की। संगठन के कार्यकर्ता पीड़िता के साथ थाने पहुंचे और न्याय दिलाने की अपील की।

लोग पूछ रहे सवाल – 'क्या हम सुरक्षित हैं?'

इस घटना से इलाके में डर और बेचैनी का माहौल है। लोग सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि पीड़िता को इंसाफ मिलेगा और आरोपी को सख्त सजा दिलाई जाएगी।