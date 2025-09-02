Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • अंधविश्वास बना जाल! 'जमीन में दबा है सोना…' कहकर बाबा ने कराई खुदाई, फिर जो निकला उसे देख उड़ गए होश

अंधविश्वास बना जाल! 'जमीन में दबा है सोना…' कहकर बाबा ने कराई खुदाई, फिर जो निकला उसे देख उड़ गए होश

Edited By Anil Kapoor,Updated: 02 Sep, 2025 09:31 AM

16 lakhs were cheated in the name of getting a golden urn fake baba arrested

Agra News: आगरा जिले के ढौकीं थाना क्षेत्र में ठगी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां एक फर्जी बाबा ने महिला को 'पूजा कर सोने का कलश निकालने' का झांसा देकर 16 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने अब इस फर्जी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से...

Agra News: आगरा जिले के ढौकीं थाना क्षेत्र में ठगी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां एक फर्जी बाबा ने महिला को 'पूजा कर सोने का कलश निकालने' का झांसा देकर 16 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने अब इस फर्जी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से ₹2.90 लाख नकद और 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

क्या है पूरा मामला?
ढौकीं क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला की मुलाकात रितेश नाम के एक बाबा से हुई। महिला ने बाबा से अपनी परेशानी बताई और उसका समाधान मांगा। बाबा रितेश ने महिला को बताया कि आपके घर की जमीन के नीचे सोने का कलश दबा है, जिसे निकालने के लिए पूजा करनी पड़ेगी। इस झांसे में आकर महिला ने बाबा को धीरे-धीरे करके ₹16 लाख रुपए दे दिए, ताकि वह पूजा-पाठ कर सोने का कलश निकाल सके।

खुदाई और कलश का ड्रामा
बाबा ने महिला के घर में पूजा-पाठ और खुदाई शुरू कराई। खुदाई में एक पीले रंग का धातु वाला कलश निकला, जिसमें मोती जैसे दिखने वाले पदार्थ भरे हुए थे। जब महिला उस कलश और मोतियों को लेकर सुनार के पास जांच कराने गई, तो पता चला कि कलश भी नकली है और मोती भी प्लास्टिक के हैं।

पैसे मांगने पर धमकियां, फिर भाग गया बाबा
जब महिला को धोखाधड़ी का पता चला तो उसने बाबा से अपने पैसे वापस मांगे। बाबा ने पहले महिला को धमकाया, फिर कुछ दबाव बनने पर ₹8 लाख वापस लौटा दिए और बाकी के ₹8 लाख लेकर फरार हो गया।

और ये भी पढ़े

पुलिस की कार्रवाई
महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने बाबा की तलाश शुरू की। अब पुलिस ने बाबा रितेश को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से ₹2.90 लाख नकद और 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह महिलाओं को पूजा-पाठ, तांत्रिक विधियों और चमत्कारों के नाम पर ठगता था।

पुलिस की अपील
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह के फर्जी बाबाओं से सावधान रहें, जो आस्था और अंधविश्वास का फायदा उठाकर लोगों को ठगते हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!