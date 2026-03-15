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बेहद दुखद खबर: मशहूर अभिनेत्री का निधन, 72 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, शोक में डूबा पूरा Bollywood

Edited By Purnima Singh,Updated: 15 Mar, 2026 02:31 PM

madhu malhotra death

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की वरिष्ठ अभिनेत्री Madhu Malhotra का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की खबर सामने आते ही फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई। 13 मार्च को उनके निधन की पुष्टि होने के बाद कई फिल्मी हस्तियों और प्रशंसकों ने सोशल मीडिया...

UP Desk : हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की वरिष्ठ अभिनेत्री Madhu Malhotra का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की खबर सामने आते ही फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई। 13 मार्च को उनके निधन की पुष्टि होने के बाद कई फिल्मी हस्तियों और प्रशंसकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया।

सुभाष घई ने जताया शोक
मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक Subhash Ghai ने भी अभिनेत्री के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मधु मल्होत्रा बेहद सरल स्वभाव की और अपने काम के प्रति समर्पित कलाकार थीं। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि एक फिल्म के लिए उन्हें ऐसी उत्तर भारतीय अभिनेत्री की तलाश थी जिसकी आंखों में भावनाएं स्पष्ट झलकती हों। उस भूमिका के लिए मधु मल्होत्रा बिल्कुल उपयुक्त साबित हुईं और उनके साथ काम करना यादगार अनुभव रहा।

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कई चर्चित फिल्मों में किया अभिनय
Madhu Malhotra ने अपने करियर में कई लोकप्रिय फिल्मों में अभिनय किया और अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई। उनकी प्रमुख फिल्मों में Satte Pe Satta, Rishtaa Kagaz Ka, Karz, Hero, Vishwanath और Qayamat जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों में उनके अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों ने काफी सराहा था।

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इंडस्ट्री और प्रशंसकों ने दी श्रद्धांजलि
अभिनेत्री के निधन के बाद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकारों और उनके प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके प्रशंसकों का कहना है कि मधु मल्होत्रा ने अपने अभिनय और सरल व्यक्तित्व से हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई। फिल्मों में उनका योगदान और उनकी यादगार भूमिकाएं आने वाले समय में भी दर्शकों के बीच याद की जाती रहेंगी।

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