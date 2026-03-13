अचानक सस्ता हुआ सोना.... चांदी की कीमतों में भी महागिरावट! गिरते दाम देख ग्राहकों के खिले चेहरे, खरमास से पहले खरीदारी का अच्छा मौका

​​​​​​​Gold Silver Price Crash : घरेलू सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक बाजार में डॉलर के मजबूत होने और घरेलू मांग में कमी के चलते कीमती धातुओं के दाम नीचे आए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 24...

Gold Silver Price Crash : घरेलू सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक बाजार में डॉलर के मजबूत होने और घरेलू मांग में कमी के चलते कीमती धातुओं के दाम नीचे आए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 24 कैरेट सोना करीब 1,748 रुपये सस्ता हो गया, जबकि चांदी की कीमत में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है।



सोने की कीमतों में गिरावट (Gold Silver Price Crash)

इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के रेट के अनुसार शुक्रवार को 24 कैरेट सोना 1,58,555 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले गुरुवार शाम को इसका भाव 1,60,303 रुपये प्रति 10 ग्राम था। यानी एक दिन के भीतर ही सोने की कीमत में करीब 1,748 रुपये की कमी दर्ज की गई। गुरुवार दोपहर में भी 24 कैरेट सोना 1,59,624 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा था।



चांदी भी हुई सस्ती

सोने के साथ-साथ चांदी के दाम में भी गिरावट देखने को मिली। IBJA के अनुसार शुक्रवार को चांदी का भाव घटकर 2,59,951 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया। गुरुवार शाम को चांदी का रेट 2,68,301 रुपये प्रति किलोग्राम था। इस तरह एक दिन में चांदी की कीमत करीब 8,350 रुपये प्रति किलो तक गिर गई। वहीं गुरुवार सुबह चांदी 2,63,800 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी।



अलग-अलग कैरेट के सोने का ताजा भाव

सर्राफा बाजार में शुक्रवार को अलग-अलग कैरेट के सोने की कीमतें भी नीचे आईं। इन कीमतों में जीएसटी और करीब 3 प्रतिशत तक का मेकिंग चार्ज शामिल नहीं है।



23 कैरेट सोना: 1,57,920 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: 1,45,236 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना: 1,18,916 रुपये प्रति 10 ग्राम

14 कैरेट सोना: 92,755 रुपये प्रति 10 ग्राम



क्यों गिर रहे हैं सोने के दाम

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार सोने की कीमतों में गिरावट की मुख्य वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच निवेशक डॉलर को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं, जिससे सोने की मांग पर असर पड़ा है। इसके अलावा घरेलू बाजार में शादी-विवाह का सीजन खत्म होने से मांग में कमी आई है, जिसका असर कीमतों पर दिखाई दे रहा है।



सीमित दायरे में कारोबार

पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमतें सीमित दायरे में कारोबार कर रही हैं। 9 मार्च को 24 कैरेट सोना करीब 1,59,568 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जबकि 10 मार्च को यह बढ़कर 1,60,436 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था। फिलहाल सोने का भाव 1,58,000 से 1,60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में बना हुआ है।



बाजार विशेषज्ञों के अनुसार लगातार बढ़ती कीमतों के बाद आई यह गिरावट खरीदारों के लिए राहत की खबर है। खासतौर पर वे लोग, जो शादी-ब्याह या निवेश के उद्देश्य से सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे थे, उन्हें मौजूदा कीमतों पर खरीदारी का बेहतर मौका मिल सकता है।



खरमास से पहले खरीदारी तेज

आभूषण कारोबारियों का कहना है कि इन दिनों बाजार में हलचल बनी हुई है। लग्न का सीजन अब खत्म होने की ओर है और 15 मार्च से खरमास शुरू होने वाला है। ऐसे में कई ग्राहक शुभ कार्यों के लिए पहले ही सोने-चांदी के आभूषण खरीद लेना चाहते हैं। हालांकि कारोबारियों का मानना है कि कीमतों की दिशा काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति पर निर्भर करती है। अगर वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा आर्थिक बदलाव होता है तो उसका असर स्थानीय सर्राफा बाजारों, जैसे मुजफ्फरपुर, पर भी पड़ सकता है। फिलहाल गिरते दामों के बीच ग्राहकों के पास अपेक्षाकृत सस्ती कीमतों पर आभूषण खरीदने का अच्छा अवसर है।