  • मथुरा में दो गेस्ट हाउस पर पुलिस की छापेमारी, सेक्स रैकेट का भंडाफोड़... 10 महिलाओं समेत 13 गिरफ्तार; संचालक फरार

Edited By Mamta Yadav,Updated: 04 Sep, 2025 11:32 PM

Mathura News, (मदन सारस्वत): मथुरा पुलिस ने सेक्स रैकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली और थाना हाईवे क्षेत्र में दो अलग-अलग गेस्ट हाउस पर छापेमारी कर कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 10 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। इस कार्रवाई का नेतृत्व क्षेत्राधिकारी (सीओ) मथुरा, आशना चौधरी ने किया। दोनों जगहों पर लंबे समय से अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से छापा मारा।
कहां-कहां हुई कार्रवाई ?
दीपक गेस्ट हाउस, सौंख रोड, थाना कोतवाली क्षेत्र से 5 महिलाएं और 2 पुरुष आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। गेस्ट हाउस के मालिक दीपक खंडेलवाल को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं देव पैलेस होटल, थाना हाईवे क्षेत्र से 6 महिलाएं अनैतिक कार्य करते हुए पाई गईं। होटल का संचालक मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है।
आपत्तिजनक सामग्री बरामद
पुलिस ने दोनों स्थानों से अश्लील सामग्री, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्य भी बरामद किए हैं, जो रैकेट में संलिप्तता को साबित कर सकते हैं। क्षेत्राधिकारी आशना चौधरी ने बताया कि दोनों होटलों के खिलाफ भौतिक साक्ष्य और गवाहों के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।

पहले भी हो चुकी हैं कार्रवाई
बता दें कि हाल ही में सीओ आशना चौधरी के नेतृत्व में कृष्णानगर क्षेत्र के दो स्पा सेंटरों पर भी सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया था। उस समय भी कई महिलाओं और पुरुषों को गिरफ्तार किया गया था।फिलहाल पकड़े गए सभी आरोपियों और महिलाओं के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, और पुलिस पूरे मामले में विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। फरार होटल संचालक की तलाश और संपत्ति की जांच की जा रही है।

