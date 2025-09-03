'फेमस होते ही भूल गई! शर्म आनी चाहिए..', सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ एनिवर्सरी पर शहनाज गिल ने नहीं किया पोस्ट; भड़के फैंस ने जमकर निकाला गुस्सा

'बिग बॉस 13' विनर और एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की 2 सितंबर को डेथ एनिवर्सरी थी। सिद्धार्थ शुक्ला का निधन 2 सितंबर 2021 को हुआ था। सिद्धार्थ शुक्ला को गुजरे अब 4 साल हो गए हैं .....

UP Desk : 'बिग बॉस 13' विनर और एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की 2 सितंबर को डेथ एनिवर्सरी थी। सिद्धार्थ शुक्ला का निधन 2 सितंबर 2021 को हुआ था। सिद्धार्थ शुक्ला को गुजरे अब 4 साल हो गए हैं। उनकी याद में जहां फैंस आंसू बहा रहे थे, जगह-जगह लोगों को मुफ्त खाना बांट रहे थे। सोशल मीडिया पर भी सिद्धार्थ के दोस्त, शुभचिंतक और परिवार के लोग याद कर रहे थे। वहीं सिद्धार्थ के चाहने वालों को उम्मीद थी कि शहनाज दिवंगत के नाम कुछ पोस्ट करेंगी, पर ऐसा नहीं हुआ।



शहनाज ने इंस्टाग्राम पर न तो कोई पोस्ट किया और ना ही सिद्धार्थ को याद करते हुए कोई स्टोरी ही शेयर की। इसी के कारण उन्हें एक्टर के फैंस का गुस्सा झेलना पड़ा। शहनाज ने दो दिन पहले ही अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर ग्लैमरस तस्वीरें पोस्ट की थीं। इसी पर फैंस ने गुस्सा निकालना शुरू कर दिया कि वह उस इंसान को कैसे भूल सकती हैं, जिसने उन्हें बनाया और यहां तक पहुंचाया।



शहनाज के पोस्ट पर एक फैन ने लिखा, 'यार आप कैसे भूल सकती हैं आज का दिन? कैसे?' एक ने लिखा, 'फेमस हो गई, इसलिए भूल गई वरना बिग बॉस में सिद्धार्थ को ट्रिब्यूट देने आई थी, और बोली थी कि हमेशा ऐसे ही याद करेगी। ट्रिब्यूट करके फेमस होते ही भूल गई।' एक फैन ने कमेंट किया, 'आज 2 सितंबर है, न कोई स्टोरी और ना कोई पोस्ट।' हालांकि, शहनाज के फैंस ने उनका बचाव किया और कहा कि अगर कोई पोस्ट नहीं किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सना दुखी नहीं होगी।

