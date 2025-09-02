Main Menu

पहले छेड़खानी की थी, अब व्हीलचेयर पर बैठे मांग रहे माफी.... अब कुशीनगर पुलिस ने किया बदमाशों का असली इलाज!

Edited By Anil Kapoor,Updated: 02 Sep, 2025 11:58 AM

Kushinagar News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में लंबे समय से छात्राओं को परेशान करने वाले 2 बदमाशों अस्लम और जुल्फिकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन बदमाशों पर पहले तक ₹25-25 हजार का इनाम घोषित था, जो अब बढ़कर ₹50 हजार कर दिया गया। ये दोनों...

Kushinagar News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में लंबे समय से छात्राओं को परेशान करने वाले 2 बदमाशों अस्लम और जुल्फिकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन बदमाशों पर पहले तक ₹25-25 हजार का इनाम घोषित था, जो अब बढ़कर ₹50 हजार कर दिया गया। ये दोनों 'लव जिहाद' और धोखे वाले पैंतरे से लड़कियों को फंसाते थे।

मुठभेड़ की पूरी घटना
एसपी संतोष मिश्रा ने बताया कि देर रात उन्हें सूचना मिली कि अस्लम और जुल्फिकार रामकोला थाना क्षेत्र में घूम रहे हैं।पुलिस ने 4 टीमें गठित कर इलाके में घेराबंदी की। सुबह करीब 4 बजे कुशुमाहा पुल पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बदमाशों ने भागने की बजाय पुलिस पर फायरिंग की जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की।मुठभेड़ में दोनों बदमाश पैर में गोली लगने के बाद घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी पुलिस निगरानी में इलाज हो रहा है।

बरामदगी और आरोप
पुलिस ने बदमाशों से 2 देसी तमंचे, कई कारतूस, एक बिना नंबर की बाइक और ₹1,100 नकद जब्त किए हैं। माना जा रहा है कि उनके पीछे एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय था, जो लड़कियों को फुसलाकर लव जिहाद जैसी घटनाओं को अंजाम देता था।

इलाके में फैला था आतंक, अब मिली राहत
स्थानीय लोग बताते हैं कि अस्लम और जुल्फिकार महीनों से स्कूल‑कॉलेजों के बाहर मंडराते थे, छात्राओं को डराते थे। कई बार परिवारों ने शिकायत की, लेकिन पुलिस कार्रवाई ना कर पाने के कारण ये बच निकलते थे। गिरफ्तारी के बाद इलाके में सुकून का माहौल लौट आया है। अभिभावकों ने बताया कि बच्चियों को घर से निकलने में डर लगता था, अब हमें चैन की नींद आ रही है।

अब गिड़गिड़ाते नजर आए बदमाश
अस्पताल में भर्ती बदमाश व्हीलचेयर पर बैठे, एक प्लास्टर में पैर के साथ दिखाई दिए। दोनों हाथ जोड़कर पुलिस से याचना कर रहे थे —'साहब, माफ कर दीजिए… अब ऐसी गलती नहीं होगी।' एसपी संतोष मिश्रा ने स्पष्ट किया कि इन्हें बख्शने की कोई गुंजाइश नहीं है। कानून अपना काम करेगा।

आगे की रणनीति: सुरक्षा और सतर्कता
एसपी ने बताया कि अब जिले के स्कूल-कॉलेजों के बाहर सादा वर्दी में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। पुलिस पूरे जिले में ऐसे संभावित संदिग्धों पर नजर बनाए हुए है।

