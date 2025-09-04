Main Menu

सड़क हादसे में प्रेग्नेंट महिला का फटा पेट, छिटककर 5 फीट दूर जा गिरा बच्चा, डंपर ने कुचला; दोनों की मौत, सिर पर हाथ रख रोता रहा बाप

Edited By Purnima Singh,Updated: 04 Sep, 2025 04:12 PM

इटावा : उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में आत्मा को झंकझोर देने वाला सड़क हादसा हो गया। यहां बाइक सवार गर्भवती महिला को तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में पेट फटने के कारण उसका भ्रूण सड़क पर दूर जा गिरा। जबकि, पिता और भाई बुरी तरह घायल हो गए। उधर, नेशनल हाईवे-19 पर दुर्घटना के बाद डंपर चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और लगातार दबिश दे रही है। 

अस्पताल से दवा लेकर लौट रही थी महिला 
पूरी घटना इकदिल थाना क्षेत्र के पिलखर गांव के पास की है। भरथना के भिलोना गांव निवासी भूप सिंह अपनी 22 साल की बेटी साधना और बेटे देवेश के साथ एक प्राइवेट अस्पताल से दवा लेकर लौट रहे थे। जैसे ही बाइक पिलखर गांव के पास हाईवे पर पहुंची तो पीछे से आ रहे डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद तीनों सड़क पर जा गिरे। तभी पीछे से आ रहा डंपर साधना को कुचलता हुआ चला गया। 

छिटककर सड़क पर दूर जा गिरा भ्रूण  
घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि हादसा इतना भयावह था कि साधना के गर्भ में पल रहा तीन महीने से अधिक का भ्रूण भी छिटककर सड़क पर दूर जा गिरा। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घटनास्थल का नजारा देख मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंचीं थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा तथा घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस के आने तक घायल पिता सड़क पर ही रोता रहा। परिजनों ने बताया कि मृतक साधना की शादी इसी साल 13 मई को हुई थी। उसका पति सिंटू मजदूरी करता है। 

