  • 13 साल की बच्ची को घर से उठाया; फिर धर्म परिवर्तन करवाकर करा दिया निकाह, अब थाने में मांग रहे मांफी

Edited By Pooja Gill,Updated: 04 Sep, 2025 04:25 PM

13 year old girl was kidnapped from her home

Varanasi News: यूपी के वाराणसी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक 13 साल की लड़की को कुछ लोग उठा ले गए और फिर उसका धर्म परिवर्तन कराया और...

Varanasi News: यूपी के वाराणसी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक 13 साल की लड़की को कुछ लोग उठा ले गए और फिर उसका धर्म परिवर्तन कराया और उसका निकाह करा दिया। लड़की के पिता ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौलवी और उसके दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर इनका वीडियो वायरल हो रहा है।

पिता ने दर्ज कराया मामला 
जानकारी के मुताबिक, ये मामला आदमपुर थाना क्षेत्र का है। यहां के रहने वाले एक व्यक्ति की 13 वर्षीय बेटी को कोनिया निवासी निहाल अपने परिवार के शरीफ, लालू व अज्ञात के सहयोग से उठा ले गया था। पिता अपनी बेटी को वापस लेने गए तो आरोपियों ने उन्हें मार देने की धमकी दी और कहा कि अब तुम्हारी बेटी का धर्म परिवर्तन हो गया है। उन्होंने बच्ची का निकाह करा दिया। इतना ही नहीं पिता ने आरोप लगाया कि दौ सौ लोगों की भीड़ ने उनकी जान लेने की कोशिश की। 

आरोपी कान पकड़कर मांफी मांग रहे 
मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश करनी शुरू कर दी। मुख्य आरोपी के घर से सिर्फ छोटी बच्चियां मिलीं। पुलिस गिरफ्तारी के लिए उनके परिचितों को उठा रही थी, जिसका असर रहा कि तीन और पकड़े गए। मौलवी और दो अन्‍य सहयोगियों को पुलिस पकड़कर थाने ले गई। एक वीडियो भी सामने आया है। जिसमें तीनों आरोपी कान पकड़कर मांफी मांग रहे है। वहीं, बुधवार को मतांतरण के आरोप में गिरफ्तार युवकों की कचहरी में वकीलों ने जमकर पिटाई भी कर दी। इस मामले में पुलिस अभी आगे की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। 

