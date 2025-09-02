संकटमोचन मंदिर में आरती कर रहीं महिलाओं पर 'उमेश' ने फेंका मांस का टुकड़ा! चीख-पुकार से मचा हड़कंप, हो गया भयंकर बवाल

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पिपराइच इलाके में संकट मोचन हनुमान मंदिर में आरती के दौरान एक व्यक्ति ने महिलाओं पर मांस के टुकड़े फेंके। घटना के बाद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया ......

गोरखपुर : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पिपराइच इलाके में संकट मोचन हनुमान मंदिर में आरती के दौरान एक व्यक्ति ने महिलाओं पर मांस के टुकड़े फेंके। घटना के बाद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि सोमवार की शाम को पिपराइच रेलवे स्टेशन के पास स्थित संकट मोचन मंदिर में आरती के दौरान एक व्यक्ति ने महिलाओं पर मांस के टुकड़े फेंक दिए।



महिलाओं के चीखने-चिल्लाने पर मची अफरा-तफरी

महिलाओं के चीखने-चिल्लाने पर अफरा-तफरी मच गई। उन्होंने बताया कि मंदिर के बाहर मौजूद स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई की। इसी बीच सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। सूत्रों ने बताया कि आरोपी की पहचान उमेश यादव (35) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी नशे में लग रहा था।



उमेश बदल रहा अपना बयान - CO अनुराग सिंह

मौके पर पहुंचे चौरी-चौरा पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुराग सिंह ने कहा, ‘‘उमेश अपना बयान बदल रहा है। एक बार उसने दावा किया कि एक स्थानीय मांस विक्रेता ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था।'' इस घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग थाने में जमा हो गए और मामले में कथित तौर पर शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पुलिस ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें समझाया-बुझाया। अधिकारियों ने बताया कि यादव हाल में हैदराबाद में रंगाई-पुताई का काम करके घर लौटा था।