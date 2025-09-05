Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • नोएडा में उफान पर यमुना... पुलिस और NDRF ने सीमावर्ती राज्य के बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे 35 लोगों का किया रेस्क्यू

नोएडा में उफान पर यमुना... पुलिस और NDRF ने सीमावर्ती राज्य के बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे 35 लोगों का किया रेस्क्यू

Edited By Mamta Yadav,Updated: 05 Sep, 2025 12:35 AM

yamuna in spate in noida 35 people trapped in flood affected areas rescued

उत्तर प्रदेश स्थित ग्रेटर नोएडा के दनकौर और नॉलेज पार्क क्षेत्र की सीमा से लगे यमुना नदी के तटीय इलाके में यमुना नदी का पानी घुस आया जिसमें लगातार बढ़ते जल स्तर को देखते हुए नॉलेज पार्क थाना पुलिस तथा एनडीआरएफ की टीम के 36 से अधिक कर्मियों ने मिलकर...

Greater Noida: उत्तर प्रदेश स्थित ग्रेटर नोएडा के दनकौर और नॉलेज पार्क क्षेत्र की सीमा से लगे यमुना नदी के तटीय इलाके में यमुना नदी का पानी घुस आया जिसमें लगातार बढ़ते जल स्तर को देखते हुए नॉलेज पार्क थाना पुलिस तथा एनडीआरएफ की टीम के 36 से अधिक कर्मियों ने मिलकर बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे 35 लोगों का रेस्क्यू करते हुए उन्हे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया।

डॉक्टर सहित आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध
यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण पुलिस विभाग द्वारा सम्बन्धित विभागों से साथ वार्ता कर एवं सहयोग से यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर से प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को लगातार उनके जरूरी सामान और पशुओं को सुरक्षित स्थान पहुंचाया जहां बनाए गए शरणालय में खाने पीने की वस्तुओं सामान रहने एवं सोने के लिए पूरी व्यवस्था की गई, और स्वास्थ्य संबंधी समस्या के निस्तारण के लिए डॉक्टर सहित आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई।

इसके अतिरिक्त पुलिस के सभी आलाधिकारी स्वयं यमुना नदी के आस-पास के क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वह यमुना नदी के डूब क्षेत्र अथवा उसके आस-पास के इलाकों में अनावश्यक रूप से न जाएं और प्रशासन द्वारा जारी चेतावनियों, निर्देशों का अनुपालन कर स्वयं एवं अपने परिजनों को सुरक्षित रखें।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!