Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • मस्जिद में तिरंगे का अपमान! इमाम ने इस्लामिक झंडे के नीचे लगाया राष्ट्रीय ध्वज, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

मस्जिद में तिरंगे का अपमान! इमाम ने इस्लामिक झंडे के नीचे लगाया राष्ट्रीय ध्वज, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

Edited By Purnima Singh,Updated: 02 Sep, 2025 05:50 PM

islamic flag hoisted higher than the tricolor in kaushambi

उत्तर प्रदेश की कौशांबी जिला पुलिस ने एक मस्जिद के इमाम के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज से अधिक ऊंचा इस्लामी झंडा फहराने के आरोप में मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी .....

कौशांबी : उत्तर प्रदेश की कौशांबी जिला पुलिस ने एक मस्जिद के इमाम के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज से अधिक ऊंचा इस्लामी झंडा फहराने के आरोप में मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। चायल क्षेत्राधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि यह घटना 31 अगस्त को संदीपन घाट थाना क्षेत्र की है। 

उन्होंने बताया कि मूरतगंज चौकी प्रभारी, उप निरीक्षक अजीत सिंह ने क्षेत्र में गश्त के दौरान देखा कि कस्बे में एक मीनारा मस्जिद के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के समांतर इस्लामी झंडा उससे ऊंचाई में अधिक लगाया गया था। सिंह ने बताया कि इससे राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। 

पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मौके से इस्लामी झंडे को हटवा दिया गया है और चौकी प्रभारी की तहरीर पर संदीपन घाट थाने में मस्जिद के इमाम इम्तियाज अहमद के खिलाफ राष्ट्र गौरव अपमान-निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!