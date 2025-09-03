Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • गाड़ी पर नंबर नहीं...पार्किंग में खड़ी थार...जांच में मिले 20 किलो 'गोमांस' के पैकेट! लखनऊ पुलिस की गिरफ्त में आया 'मोहम्मद वासिफ'

गाड़ी पर नंबर नहीं...पार्किंग में खड़ी थार...जांच में मिले 20 किलो 'गोमांस' के पैकेट! लखनऊ पुलिस की गिरफ्त में आया 'मोहम्मद वासिफ'

Edited By Purnima Singh,Updated: 03 Sep, 2025 12:40 PM

beef found in a thar in multi level parking

उत्तर प्रदेश की राजधानी हजरतगंज के मल्टी-लेवल पार्किंग में एक महिंद्रा थार गाड़ी से भारी मात्रा में गोमांस बरामद होने के बाद पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है ......

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी हजरतगंज के मल्टी-लेवल पार्किंग में एक महिंद्रा थार गाड़ी से भारी मात्रा में गोमांस बरामद होने के बाद पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

गुप्त सूचना के आधार पर, चौकी प्रभारी शिवानी सिंह ने पुलिस टीम के साथ कार्रवाई की। उन्होंने हजरतगंज मल्टी-लेवल पार्किंग के पहले फ्लोर पर खड़ी एक काले रंग की बिना नंबर वाली महिंद्रा थार गाड़ी की तलाशी ली। तलाशी के दौरान, गाड़ी की डिक्की में रखे कैरी बैग से करीब 20 किलो गोमांस बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से गाड़ी के मालिक, मोहम्मद वासिफ को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ जारी है। 

आरोपी मोहम्मद वासिफ अमीनाबाद थाना क्षेत्र के गुईन रोड का रहने वाला है। हजरतगंज के एसीपी विकास जायसवाल और इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस इस मामले की आगे जांच कर रही है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!