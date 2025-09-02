Insta फिल्टर में छिपा खौफनाक राज! 52 साल की रानी के प्यार में फंसा 26 वर्षीय अरुण पहुंचा मौत के दरवाजे, होटल में मुलाकात और फिर खूनी खेल ....

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद में इंस्टाग्राम का प्यार एक महिला की मौत का कारण बन गया। महिला के प्रेमी ने महिला की हत्या कर शव को फेंक दिया और मौके से फरार हो गया .....

मैनपुरी (आफाक अली खान) : उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद में इंस्टाग्राम का प्यार एक महिला की मौत का कारण बन गया। महिला के प्रेमी ने महिला की हत्या कर शव को फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए हत्यारे प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया है।



पहचान न होने पर पुलिस ने किया महिला का अंतिम संस्कार

दरअसल बीती 11 अगस्त सुबह करीब 9:00 बजे कोतवाली क्षेत्र के खरपरी बंबे के पास एक अज्ञात महिला का शव पड़ा मिला था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज कर शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए थे। वहीं महिला की पहचान न होने पर पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया।



पुलिस ने नहीं मानी हार, धर दबोचा आरोपी

हालांकि, पुलिस ने हार नहीं मानी और आसपास के जनपदों में महिला की पहचान करना शुरू कर दिया। फर्रुखाबाद में महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। जिससे पुलिस को जांच में मदद मिली और पुलिस ने पूछताछ में महिला के परिजनों से पूरी जानकारी जुटाई। पुलिस को पता चला कि महिला का एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा है। पुलिस ने युवक की तलाश शुरू कर दी और हत्या करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।



पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कबूला अपना जुर्म

हत्यारे प्रेमी ने अरुण राजपूत पुत्र मुन्नालाल निवासी ग्राम किशोरपुर थाना एलाऊ जनपद मैनपुरी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह गुड़गांव में कैंटर चलाता था। मृतक महिला रानी से करीब डेढ़ साल पहले इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई और उसके दो महीने बाद उसने अपना पर्सनल नंबर दिया। जिससे एक दूसरे की बातचीत होने लगी। कई बार दोनों लोग फर्रुखाबाद के होटल में मिले। वहीं आरोपी को रुपए की जरूरत पड़ने पर रानी ने युवक को रुपए भी दिए।



महिला ने रखी शादी की शर्त तो उतार दिया मौत के घाट

इतना ही नहीं महिला ने प्रेमी के सामने दो शर्त रख दी या तो मेरे रुपए वापस करो या मुझसे शादी करो। जिससे प्रेमी अरुण काफी परेशान हो गया और महिला को मिलने के लिए उसने मैनपुरी बुलाया और योजना बद्ध तरीके से महिला की गला घोंटकर हत्या कर शव को छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से दो मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है।

