  • OMG! पहले शराब पी, फिर 15KM पैदल चलकर प्रेमिका के दरवाजे पहुंचा प्रेमी, रातभर चली पंचायत... परिजनों ने शादी करा किया ‘स्वागत’

Edited By Mamta Yadav,Updated: 05 Sep, 2025 01:44 AM

omg first he drank alcohol then walked 15km to reach his girlfriend s door

जिला गाजीपुर के बिरनो थाना क्षेत्र में एक अनोखी प्रेम कहानी ने ग्रामीणों को हैरत में डाल दिया। बुधवार रात एक युवक शराब के नशे में 15 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी प्रेमिका के गांव पहुंच गया। आधी रात के समय वह प्रेमिका के घर के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा...

Ghazipur News: जिला गाजीपुर के बिरनो थाना क्षेत्र में एक अनोखी प्रेम कहानी ने ग्रामीणों को हैरत में डाल दिया। बुधवार रात एक युवक शराब के नशे में 15 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी प्रेमिका के गांव पहुंच गया। आधी रात के समय वह प्रेमिका के घर के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा पीटने लगा। युवक की यह हरकत गांव में चर्चा का विषय बन गई। मामला पुलिस तक पहुंचा, और रातभर चली पंचायत के बाद कोर्ट मैरिज का फैसला लिया गया।

4 साल से चल रहा था प्रेम-प्रसंग
जानकारी के अनुसार, युवक जंगीपुर थाना क्षेत्र के देवकठिया गांव के तलियां मौजे का रहने वाला है, जबकि युवती बिरनो थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी है। दोनों के बीच पिछले चार वर्षों से प्रेम संबंध थे। बुधवार को युवक ने शराब पी और पैदल ही प्रेमिका से मिलने निकल पड़ा। गांव पहुंचकर उसने युवती के घर का दरवाजा खटखटाया।

"आप कौन?" — नशे में प्रेमी का अजीब सवाल
रात को दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर युवती के पिता बाहर आए, तो युवक ने उनसे कहा, “आप कौन? मीरा (परिवर्तित नाम) को बाहर भेजिए।” युवती के पिता कुछ समय पहले ही प्रवास से गांव लौटे थे, इसलिए युवक उन्हें पहचान नहीं सका। इसके बाद उन्होंने परिजनों और गांववालों को बुला लिया।

पुलिस पहुंची, रातभर चली पंचायत
मामला बढ़ता देख परिजनों ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस बुला ली। गांव में रातभर चली पंचायत में अंततः यह तय किया गया कि यदि युवक और युवती दोनों बालिग हैं और शादी करना चाहते हैं तो उनकी कानूनी रूप से शादी करवा दी जाए।

अगले दिन करवा दी कोर्ट मैरिज
गुरुवार सुबह, युवती के परिजन युवक को गाजीपुर स्थित कोर्ट ले गए, जहां दोनों की रजिस्टर्ड मैरिज करवाई गई। शादी के रजिस्टर पर दस्तखत करते ही युवक भावुक होकर फफक पड़ा। हालांकि उसने रोने का कारण किसी को नहीं बताया।

हिंदू रीति-रिवाज से होगी अगली शादी
परिजनों ने बताया कि अगले महीने पूरे हिंदू रीति-रिवाज से शादी संपन्न कराई जाएगी और फिर युवती को ससुराल भेजा जाएगा। यह अनोखा प्रेम विवाह अब पूरे गांव में किस्से-कहानियों की तरह सुनाया जा रहा है।

